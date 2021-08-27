Юлия Пересильд раскрыла сложности подготовки к съемкам «Вызова»

«Тренировки… Выведение… Спуск… В скафандрах… Аммиачных масках… Завтра в противогазах по четыре-шесть часов без перерыва… Разбор полетов опытнейшими космонавтами… Тысячи незнакомых слов… И ночь для переработки информации... Заново перечитывая бортовую документацию… Анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», — перечислила все «прелести» работы над фильмом знаменитость.

По словам артистки, каждый день она вынуждена сталкиваться с огромным количеством новых задач. Звезда российского кино иронично заметила, что даже слово «тяжело» слабо описывает ту ситуацию, в которой она оказалась, ведь оно для этого слишком «обычное». В завершение знаменитость подчеркнула, что ей остается только много работать и учиться.

Недавно Первый канал начал показывать документальный сериал о работе над фильмом «Вызов». В рамках первых серий показали рабочие репетиции перед полетом в космос.