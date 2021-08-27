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Юлия Пересильд раскрыла сложности подготовки к съемкам «Вызова»
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд раскрыла сложности подготовки к съемкам «Вызова»
instagram.com  /  @juliaperesild

Москва, 27 августа. Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд рассказала о тяжелых тренировках перед полетом в космос для съемок в кинокартине «Вызов» режиссера Клима Шипенко.

Артистка поделилась впечатлениями от подготовки с поклонниками в своем официальном Instagram-аккаунте. Звезда призналась, что тренировки даются ей не просто. В соцсети Пересильд рассказала, из чего состоит ее день.

«Тренировки… Выведение… Спуск… В скафандрах… Аммиачных масках… Завтра в противогазах по четыре-шесть часов без перерыва… Разбор полетов опытнейшими космонавтами… Тысячи незнакомых слов… И ночь для переработки информации... Заново перечитывая бортовую документацию… Анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», — перечислила все «прелести» работы над фильмом знаменитость.

По словам артистки, каждый день она вынуждена сталкиваться с огромным количеством новых задач. Звезда российского кино иронично заметила, что даже слово «тяжело» слабо описывает ту ситуацию, в которой она оказалась, ведь оно для этого слишком «обычное». В завершение знаменитость подчеркнула, что ей остается только много работать и учиться.

Недавно Первый канал начал показывать документальный сериал о работе над фильмом «Вызов». В рамках первых серий показали рабочие репетиции перед полетом в космос.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Пересильд раскрыла сложности подготовки к съемкам «Вызова»
вызов тренировки пересильд
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