Людмилу Поргину возмутили массовые увольнения артистов в Театре Ермоловой

Москва, 27 августа. Актриса Людмила Поргина прокомментировала скандал вокруг руководства Театра имени Ермоловой. Вдова актера Николая Караченцова встала на сторону сокращенных артистов.

Театр имени Ермоловой готовится к открытию сезона в новом составе после массовых увольнений артистов. Взамен сокращенных сотрудников на сцене появятся новые звезды и восходящие таланты — именно с ними заключил контракты художественный руководитель Олег Меньшиков.

Артистка Людмила Поргина поддержала уволенных актеров. Звезда объяснила в комментарии Teleprogramma.pro, почему считает неприемлемой ситуацию в Театре имени Ермоловой.

«Ситуация, происходящая в Театре имени Ермоловой, возмутительная. Многие люди остаются без средств. Я сейчас тоже не играю. Но выйду и буду играть», — заявила артистка.

Поргина также отметила, что непременно планирует вернуться в театр в новом сезоне. Худрук Марк Варшавер пообещал звезде новые роли. Кроме того, недавно вдова Караченцова сыграла в кино и поняла, что «актерство» нельзя растерять.

Актер Юрий Соломин также встал на сторону сокращенных артистов. Звезда советского кино объяснил, почему был возмущен поступком руководства Театра имени Ермоловой.