Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 21:46
21:40
Общество
Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
21:35
Общество
Праздник труда: как и когда пройдет День шахтера в России в 2021 году
21:29
Весь мир
«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
21:16
Общество
Детский психолог Наумова напомнила, как настроить ребенка на старт учебного года
21:08
Общество
Донцова не оплатила штраф за нарушение ПДД и столкнулась с судебным разбирательством
21:03
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ
21:00
Спорт
Зачем нам Паралимпиада. Колонка Алексея Игонина
21:00
Видео
«Террор по-американски»: Возвращение из американского ада
20:59
Весь мир
Эквадор станет транзитной страной для пяти тысяч афганских беженцев
20:59
Общество
Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
Все новости

Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 21:42
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ
Федеральное агентство новостей  /  Aboubakar Sidick M

Банги, 27 августа. Министр связи и средств массовой информации Серж Гислен Джори вернулся в Центральноафриканскую Республику после рабочего визита в Камерун.

«В поездке я подробнее узнал о деятельности местных СМИ, что позволит повысить качество услуг центральноафриканских сервисов. Также мы обменялись опытом с камерунскими коллегами. Было приятно пообщаться с контент-мейкерами, положительно зарекомендовавшими себя среди жителей ЦАР», — рассказал Джори.

Министр связи подчеркнул, что республика должна стремиться к совершенству. По его мнению, инновации необходимо внедрять поочередно, но нельзя откладывать их в долгий ящик.

«К сентябрю делегация журналистов ЦАР отправится в Камерун для прохождения теоретической и практической подготовки. Занятия помогут им повысить квалификацию и стать профессионалами в медиаиндустрии», — подвел итог политик.

Кроме того, разноплановое сотрудничество укрепляет и без того хорошие отношения между дружественными странами. Ранее премьер-министр Камеруна Жозеф Дион Нгют поддержал программу президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru