Банги, 27 августа. Министр связи и средств массовой информации Серж Гислен Джори вернулся в Центральноафриканскую Республику после рабочего визита в Камерун.

«В поездке я подробнее узнал о деятельности местных СМИ, что позволит повысить качество услуг центральноафриканских сервисов. Также мы обменялись опытом с камерунскими коллегами. Было приятно пообщаться с контент-мейкерами, положительно зарекомендовавшими себя среди жителей ЦАР», — рассказал Джори.

Министр связи подчеркнул, что республика должна стремиться к совершенству. По его мнению, инновации необходимо внедрять поочередно, но нельзя откладывать их в долгий ящик.

«К сентябрю делегация журналистов ЦАР отправится в Камерун для прохождения теоретической и практической подготовки. Занятия помогут им повысить квалификацию и стать профессионалами в медиаиндустрии», — подвел итог политик.

Кроме того, разноплановое сотрудничество укрепляет и без того хорошие отношения между дружественными странами. Ранее премьер-министр Камеруна Жозеф Дион Нгют поддержал программу президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера.