Банги, 27 августа. Члены центральноафриканской диаспоры во Франции решили выразить признательность бойцам национальной армии (FACA) и передали им средства для закупки продовольственных наборов.

Военнослужащие получили от соотечественников 10 мешков риса, 6 коробок маниоки, 26 ящиков сардин и 100 упаковок воды.

«Мы с друзьями запустили акцию в Facebook. Хотелось оказать посильную помощь защитникам страны. В итоге удалось собрать более миллиона франков КФА. Наши братья в республике купили на них продукты и передали их бойцам правительственной армии», — рассказала Петула Ленгезиаль, председатель французской диаспоры ЦАР.

Вооруженные силы, обучением личного состава которых занимаются российские инструкторы, пресекли попытку государственного переворота накануне всеобщих выборов, прошедших в декабре 2020 года. Солдаты FACA ликвидировали основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и за считаные месяцы восстановили контроль над территориями республики.

facebook.com / @La Renaissance

«Каждый из нас должен внести посильный вклад в помощь стране. Я настоятельно прошу центральноафриканцев, имеющих возможность поддержать наши войска, сделать это ради нации», — добавила глава диаспоры.

Бригадный генерал Анри Шарль Гренгбо поблагодарил неравнодушных сограждан за поддержку:

«С трепетом в сердце мы получили эти наборы продуктов. Это действительно нам необходимо. Солдаты высоко оценили ваш символический жест и очень воодушевились. Выражаю каждому из участников искреннюю признательность».

Ранее население деревни Бороссе на западе ЦАР поблагодарило правительственные силы и российских инструкторов за восстановление безопасности.