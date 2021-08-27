ФАН публикует фото с места крушения бомбардировщика Су-24 под Пермью

Пермь, 27 августа. Федеральное агентство новостей публикует уникальные фото с места крушения фронтового бомбардировщика Су-24 в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что пилотов, которые успели катапультироваться из падающего Су-24, доставили в местную больницу для осмотра. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

«Пилоты самолета Су-24 обнаружены, живы, их везут в больницу в Верещагинском районе на осмотр», — поделился источник, близкий к ситуации.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в пятницу днем, 27 августа, в Верещагинском районе Пермского края. В Минобороны России подтвердили факт инцидента. Согласно одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за отказа техники. Самолет рухнул в лесной зоне. Разрушений на земле и жертв среди населения зафиксировано не было.