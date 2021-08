Влиятельный шиит Ас-Садр заявил о возвращении в предвыборную гонку в Ираке

Багдад, 27 августа. Влиятельный шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр отказался от бойкота грядущих октябрьских досрочных выборов в Ираке и заявил о своем участии в них.

В ходе своего выступления он объяснил это решение стремлением побороть коррупцию и реформировать Ирак.

По мнению иракских аналитиков, Ас-Садр не собирался всерьез бойкотировать выборы, он лишь пытался добиться уступок от других. Видя, что коалиции формируются без него, он объявил о своем «возвращении». Первоначальные же заявления могут являться частью политических маневров с его соперниками.

