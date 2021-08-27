Влиятельный шиит Ас-Садр заявил о возвращении в предвыборную гонку в Ираке

Багдад, 27 августа. Влиятельный шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр отказался от бойкота грядущих октябрьских досрочных выборов в Ираке и заявил о своем участии в них.

В ходе своего выступления он объяснил это решение стремлением побороть коррупцию и реформировать Ирак.

«Участие в избирательном проекте теперь приемлемо. Я получил обещания от определенных политических лидеров реформировать страну и положить конец коррупции», — объявил он на телевидении.

По мнению иракских аналитиков, Ас-Садр не собирался всерьез бойкотировать выборы, он лишь пытался добиться уступок от других. Видя, что коалиции формируются без него, он объявил о своем «возвращении». Первоначальные же заявления могут являться частью политических маневров с его соперниками.

Muqtada Al-Sadr was never going to boycott elections, he was trying to extract concessions from others. Seeing alliances were being formed without him, that Najaf did not support postponing and that he could agree with Ameri again on choice of PM, he announced his ‘return’ today — Sajad Jiyad سجاد (@SajadJiyad) August 27, 2021

Внеочередные парламентские (и президентские) выборы входят в перечень требований иракского населения, выдвинутых в ходе массовых беспорядков в 2019 году. К тому времени основные силы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на территории Ирака уже два года числились разбитыми.

Но заметного восстановления экономики не наблюдалось, а республика продолжала удерживать «титул» одного из самых коррумпированных государств в мире. В стране наблюдаются хроническая безработица, разрушенная инфраструктура, веерные отключения электроэнергии.

Разочарованность населения властью была четко продемонстрирована в ходе парламентских выборов 2018 года, когда уровень явки едва дотянул до 44,5%. Оппозиционные активисты считают государственную систему непреодолимо коррумпированной, а на грядущих выборах ожидают массовых фальсификаций, следствием чего, по всей видимости, также станет низкая явка.

1 Организация запрещена на территории РФ.