Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 21:46
21:40
Общество
Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
21:35
Общество
Праздник труда: как и когда пройдет День шахтера в России в 2021 году
21:29
Весь мир
«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
21:16
Общество
Детский психолог Наумова напомнила, как настроить ребенка на старт учебного года
21:08
Общество
Донцова не оплатила штраф за нарушение ПДД и столкнулась с судебным разбирательством
21:03
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ
21:00
Спорт
Зачем нам Паралимпиада. Колонка Алексея Игонина
21:00
Видео
«Террор по-американски»: Возвращение из американского ада
20:59
Весь мир
Эквадор станет транзитной страной для пяти тысяч афганских беженцев
20:59
Общество
Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
Все новости

Влиятельный шиит Ас-Садр заявил о возвращении в предвыборную гонку в Ираке
Весь мир
Влиятельный шиит Ас-Садр заявил о возвращении в предвыборную гонку в Ираке
Pr Scr twitter.com  / 

Багдад, 27 августа. Влиятельный шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр отказался от бойкота грядущих октябрьских досрочных выборов в Ираке и заявил о своем участии в них.

В ходе своего выступления он объяснил это решение стремлением побороть коррупцию и реформировать Ирак.

«Участие в избирательном проекте теперь приемлемо. Я получил обещания от определенных политических лидеров реформировать страну и положить конец коррупции», — объявил он на телевидении.

По мнению иракских аналитиков, Ас-Садр не собирался всерьез бойкотировать выборы, он лишь пытался добиться уступок от других. Видя, что коалиции формируются без него, он объявил о своем «возвращении». Первоначальные же заявления могут являться частью политических маневров с его соперниками.

Внеочередные парламентские (и президентские) выборы входят в перечень требований иракского населения, выдвинутых в ходе массовых беспорядков в 2019 году. К тому времени основные силы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на территории Ирака уже два года числились разбитыми.

Но заметного восстановления экономики не наблюдалось, а республика продолжала удерживать «титул» одного из самых коррумпированных государств в мире. В стране наблюдаются хроническая безработица, разрушенная инфраструктура, веерные отключения электроэнергии.

Разочарованность населения властью была четко продемонстрирована в ходе парламентских выборов 2018 года, когда уровень явки едва дотянул до 44,5%. Оппозиционные активисты считают государственную систему непреодолимо коррумпированной, а на грядущих выборах ожидают массовых фальсификаций, следствием чего, по всей видимости, также станет низкая явка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Влиятельный шиит Ас-Садр заявил о возвращении в предвыборную гонку в Ираке
выборы ирак парламент ас-садр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru