Банги, 27 августа. Центральноафриканцы продолжают устраивать митинги против оружейного эмбарго ООН в отношении республики. Протесты охватили почти всю страну.

С помощью России ЦАР вышла из состояния вооруженного конфликта. Обученные отечественными инструкторами бойцы национальной армии (FACA) разгромили основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Ликвидация остатков боевиков в значительной мере замедлена санкциями ООН. Ограничения препятствуют качественному оснащению правительственных войск.

Военнослужащим FACA каждый раз приходится рисковать жизнями, имея дело с хорошо вооруженными бандитами. В то же время международная организация не в состоянии контролировать криминальные торговые потоки, которыми пользуются преступники. Этот факт вызывает логичный вопрос: зачем нужно эмбарго?

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Жители уверены, что главное предназначение санкций — дестабилизация обстановки в ЦАР. Они считают, что коллективный Запад пытается через Совбез ООН контролировать ситуацию.

«Нет ни одного веского основания для продления ограничений! Почти на всей территории страны царят спокойствие и мир, а к власти пришло легитимное правительство. Также большая часть республики защищена жандармерией и полицией», — заявил один из протестующих.

Многие граждане уверены, что сохранение оружейного эмбарго необходимо для оправдания присутствия миротворцев ООН (МИНУСКА) на территории республики. Люди считают, что именно клеветнические доклады «голубых касок» используются Совбезом ООН как аргумент для продления запрета:

«Уход МИНУСКА — единственный вариант для установления абсолютного мира в ЦАР. Их лживые сообщения способствуют сохранению ограничений».

Ранее против санкций выступили члены гражданских организаций Центральноафриканской Республики.