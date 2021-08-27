Трейлер нового «Человека-паука» переделали в стиле мультсериала 1990-х годов

Нью-Йорк, 27 августа. Энтузиасты из Сети после премьеры трейлера третьей части «Человека-паука» от Marvel Studio сделали фанатскую версию видеоролика.

Они использовали звуковую дорожку оригинального трейлера, однако для видео взяли кадры культового мультсериала, который выходил на экраны в 1994 году. Кроме того, в него вошли несколько коротких отрывков из старого мультфильма о приключениях Халка. Ролик опубликовали на YouTube-канале 100Bombs Studios.

Пользователи Сети отметили в комментариях под видео, что автор смог обнаружить множество похожих кадров, например, появление Доктора Стрэнджа или разрыв мультивселенной.

Недавно создатели ленты «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» также показали первый тизер-трейлер фанатам. На видео можно увидеть Кристен Стюарт, исполнившую в картину главную роль.