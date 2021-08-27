В Никарагуа признали недействительными 15 НКО

Манагуа, 27 августа. Национальная ассамблея Никарагуа аннулировала юридический статус у 15 некоммерческих организаций (НКО). Их обвинили в нарушении ряда юридических обязательств, в частности, в непредставлении финансовой отчетности в период с 2006 по 2020 год.

El régimen de Daniel Ortega desmanteló otras 15 ONG y suman 49 las ilegalizadas en Nicaragua https://t.co/XtnHixVdJW — Infobae América (@infobaeamerica) August 27, 2021

За лишение правового статуса НКО проголосовали 70 депутатов парламента в большинстве членов правящей партии «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN), еще 13 воздержались. Как пояснили в Министерстве внутренних дел страны, эти организации нарушили свои юридические и уставные обязательства, не сообщив о финансовой отчетности в период с 2006 по 2020 год. Также они не представили информации о личности их спонсоров и соглашения по ряду проектов.

В список незаконных НКО попали Никарагуанский институт исследований и народного образования, Ассоциация женщин Матагальпы, Ассоциация Центральноамериканского института социальной интеграции, Ассоциация Центра исследований управления и демократии и другие. Организации занимались помощью бедным, поддержкой общин, продвижением социальных или культурных проектов.

В преддверии выборов

В Никарагуа 15 августа задержали директора одной из крупнейших оппозиционных газет La Prensa Хуана Лоренцо Ольманна Чаморро. Его подозревают в отмывании денег и мошенничестве.

Всего с начала июня в стране заключили под стражу несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них были потенциальными кандидатами в президенты: Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Данную политику ранее раскритиковали в США и ООН. Америка ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции. В государстве 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.