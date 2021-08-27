Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 21:46
21:40
Общество
Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
21:35
Общество
Праздник труда: как и когда пройдет День шахтера в России в 2021 году
21:29
Весь мир
«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
21:16
Общество
Детский психолог Наумова напомнила, как настроить ребенка на старт учебного года
21:08
Общество
Донцова не оплатила штраф за нарушение ПДД и столкнулась с судебным разбирательством
21:03
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ
21:00
Спорт
Зачем нам Паралимпиада. Колонка Алексея Игонина
21:00
Видео
«Террор по-американски»: Возвращение из американского ада
20:59
Весь мир
Эквадор станет транзитной страной для пяти тысяч афганских беженцев
20:59
Общество
Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
Все новости

Галкин рассказал, как Басков пытался «спасти» вечеринку с помощью огнетушителя

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:40
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, как Басков пытался «спасти» вечеринку с помощью огнетушителя
TACC  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 27 августа. Телеведущий Максим Галкин вспомнил об эксцентричной выходке певца Николая Баскова на звездной вечеринке. Артист устроил катастрофу на мероприятии, заигравшись с огнетушителем.

Звезды российского шоу-бизнеса часто проводят время в творческом кругу друзей и коллег по сцене. Так, музыкант Николай Басков стал главным героем вечеринки для селебрити в рамках фестиваля «Новая волна», среди которых оказался и шоумен Максим Галкин. Артист отчаянно старался наладить атмосферу мероприятия, но выпил слишком много лишнего.

Галкин вспомнил, что вечеринка была грандиозной, а гости — счастливы, но Баскову этого показалось мало. Тогда музыкант решил «спасти» атмосферу с помощью огнетушителя. Об этом Галкин рассказал в комментарии «Собеседнику».

«Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли! И в чем уникальность Коли: он не останавливался, разбрызгивал на нас порошок, поливал химией и кричал: "Спасайтесь, это опасно!"» — поделился артист.

Психолог Андрей Зберовский ранее прокомментировал холостяцкий образ жизни Николая Баскова. Эксперт назвал возможную причину, почему артист так и не решился связать себя узами брака.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Галкин рассказал, как Басков пытался «спасти» вечеринку с помощью огнетушителя
галкин басков звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru