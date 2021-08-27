Галкин рассказал, как Басков пытался «спасти» вечеринку с помощью огнетушителя

Москва, 27 августа. Телеведущий Максим Галкин вспомнил об эксцентричной выходке певца Николая Баскова на звездной вечеринке. Артист устроил катастрофу на мероприятии, заигравшись с огнетушителем.

Звезды российского шоу-бизнеса часто проводят время в творческом кругу друзей и коллег по сцене. Так, музыкант Николай Басков стал главным героем вечеринки для селебрити в рамках фестиваля «Новая волна», среди которых оказался и шоумен Максим Галкин. Артист отчаянно старался наладить атмосферу мероприятия, но выпил слишком много лишнего.

Галкин вспомнил, что вечеринка была грандиозной, а гости — счастливы, но Баскову этого показалось мало. Тогда музыкант решил «спасти» атмосферу с помощью огнетушителя. Об этом Галкин рассказал в комментарии «Собеседнику».

«Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли! И в чем уникальность Коли: он не останавливался, разбрызгивал на нас порошок, поливал химией и кричал: "Спасайтесь, это опасно!"» — поделился артист.

Психолог Андрей Зберовский ранее прокомментировал холостяцкий образ жизни Николая Баскова. Эксперт назвал возможную причину, почему артист так и не решился связать себя узами брака.