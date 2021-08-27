Адвокат Аль-Башира опроверг данные о скорой передаче экс-президента Судана МУС

Хартум, 27 августа. Адвокат свергнутого суданского президента Мухаммед аль-Хасан аль-Амин заявил, что правительство не передаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС) в Гааге.

«Правительство не выдаст Аль-Башира и тех, кто с ним лишен свободы за уголовные преступления. Те, кто несет ответственность, знают, что Аль-Башир не будет выдан», — подчеркнул он.

Официальное заявление адвоката полностью противоречит словам властей о безусловной передаче экс-президента МУС, что подтверждает неопределенность и неуверенность правительства в собственных действиях.

Ранее министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди сообщала, что кабмин передаст разыскиваемых должностных лиц Международному уголовному суду по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур. Омар аль-Башир правил почти 30 лет. По состоянию здоровья бывшего лидера поместили в коррекционный центр в Хартуме, а не в тюрьму.

В 2009 году МУС выдал ордер на арест экс-президента, но в течение 10 лет Аль-Башир посещал другие африканские государства, пока к власти в Судане не пришел премьер-министр Абдалла Хамдок. Новый председатель кабмина подводит Хартум к плотному взаимодействию с Вашингтоном и Лондоном и, чтобы доказать приверженность «демократическому выбору», выступает за выдачу бывшего национального лидера МУС.