В Пермском крае создали школьную форму, которая защищает от коронавируса

Пермь, 27 августа. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в регионе начали производство школьной формы, которая способна защитить от коронавирусной инфекции.

В своей социальной сети Махонин рассказал, что пошивом формы занимается предприятие «Чайковский текстиль». Там запустили создание инновационной ткани для медицинских нужд «Панацея РР 180». Таким образом, в Пермском крае ведется выпуск материалов для школьной формы, которые обладают барьерными свойствами к коронавирусу.

На сайте предприятия указано, что ткань имеет «постоянный антимикробный эффект» благодаря специальной отделке CleanOK. Материал полностью соответствует гигиеническим требованиям, а также рекомендациям Роспотребнадзора.

Ученые из Нижегородского НИИ ранее нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19. Исследователи смогут создать вещество, подавляющее его размножение.