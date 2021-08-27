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В Пермском крае создали школьную форму, которая защищает от коронавируса

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:32
Общество
В Пермском крае создали школьную форму, которая защищает от коронавируса
unsplash.com

Пермь, 27 августа. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в регионе начали производство школьной формы, которая способна защитить от коронавирусной инфекции.

В своей социальной сети Махонин рассказал, что пошивом формы занимается предприятие «Чайковский текстиль». Там запустили создание инновационной ткани для медицинских нужд «Панацея РР 180». Таким образом, в Пермском крае ведется выпуск материалов для школьной формы, которые обладают барьерными свойствами к коронавирусу.

На сайте предприятия указано, что ткань имеет «постоянный антимикробный эффект» благодаря специальной отделке CleanOK. Материал полностью соответствует гигиеническим требованиям, а также рекомендациям Роспотребнадзора.

Ученые из Нижегородского НИИ ранее нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19. Исследователи смогут создать вещество, подавляющее его размножение.

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пермский край защита школьная форма ткань коронавирус
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