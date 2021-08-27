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Стало известно, сколько стоила тайная свадьба Прохора Шаляпина
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько стоила тайная свадьба Прохора Шаляпина
wikipedia.org  /  Александр Гурешов / CC BY-SA 3.0

Москва, 27 августа. Экс-звезда шоу «Фабрика-звезд — 6» Прохор Шаляпин обменялся клятвами с новой возлюбленной из Канады. Журналисты оценили свадьбу певца в 15 млн рублей.

Прохор Шаляпин уже некоторое время счастлив в отношениях с бизнесвумен Татьяной Клаудией Девис. 45-летняя предпринимательница завоевала сердце молодого артиста, несмотря на его продолжительный роман с экс-избранницей Ларисой Копенкиной. Бывших влюбленных неоднократно подозревали в возобновлении отношений, однако артист неожиданно решил связать жизнь с новой невестой.

Бракосочетание звезды состоялось в Лас-Вегасе — мероприятие прошло в отеле Wynn и было окружено тайной. Журналисты сайта kp.ru оценили торжество Шаляпина и Девис во внушительную сумму в 15 млн рублей.

Вскоре после торжества пара отправилась в свадебное путешествие, где Девис заразилась коронавирусной инфекцией. Лишь недавно она смогла оправиться от осложнений. Стоит отметить, что брак с артистом стал первым для 45-летней бизнесвумен. Однако Шаляпин уже имеет опыт в семейных отношениях после свадьбы с Копенкиной.

Ранее певица Азиза впервые официально вышла замуж. Она стала супругой молодого итальянца Александра Лортэ.

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