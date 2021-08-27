Президенту Аргентины предъявили обвинение из-за скандала с вечеринкой во время карантина

Буэнос-Айрес, 27 августа. Прокуратура Аргентины предъявила обвинение президенту страны Альберто Фернандесу за нарушение обязательного карантина из-за празднования дня рождения первой леди в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Promotores argentinos denunciaram o presidente Alberto Fernandez por supostamente quebrar uma quarentena obrigatória quando ele e sua parceira celebraram uma festa de aniversário com amigos no ano passadohttps://t.co/DXj0jyG3Ik — CNN Brasil (@CNNBrasil) August 27, 2021

Прокурор Рамир Гонсалес также предъявил обвинения девяти гостям, присутствовавшим на вечеринке, за нарушение мер по предотвращению распространения COVID-19.

#ABCMundo Alberto Fernández planteó donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, como compensación por los hechos.https://t.co/GZR0ymF14q — ABC Digital (@ABCDigital) August 27, 2021

В ответ президент страны решил явиться в суд, где предложил в качестве компенсации пожертвовать Институту Мальбран на исследовательские цели сумму, равную двум его месячным окладам.

«Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед судом, чтобы предложить в качестве возмещения пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты на протяжении четырех месяцев подряд», — написано в сообщении пресс-службы администрации.

Скандал разгорелся в начале августа, после того как в сети распространись фотографии с прошлогодней вечеринки в честь дня рождения Фабиолы Яньес. На них Альберто Фернандес и первая леди в компании нескольких человек отмечают праздник, пока в Аргентине действуют строгие карантинные меры, в том числе скопления людей в закрытых помещениях.

???? #BrevesActualidadNacional Breves: Noticias de Actualidad: 25 e Agosto e 2021. EN COMPENSACIÓN Tras analizar la posibilidad, Alberto Fernández se presentará ante la Justicia "en compensación" por haber asistido al festejo el cumpleaños e su… https://t.co/D6Qgz7kaiw | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) August 25, 2021

После публикации снимков в местных СМИ Фернандес принес публичные извинения, признав ошибку, и обещал, что «этого больше не повторится».

16 августа в стране прошел «марш камней» в знак протеста против слабых мер реагирования на пандемию. Родственники скончавшихся от COVID-19 принесли камни с именами 109 тысяч жертв вируса в официальную резиденцию главы государства в Каса Росада и загородную президентскую виллу Кинта-де-Оливос, где прошла вечеринка в честь дня рождения Яньес. Снимки распространились за месяц до законодательных выборов, которые пройдут 12 сентября.