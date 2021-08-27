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Президенту Аргентины предъявили обвинение из-за скандала с вечеринкой во время карантина
Весь мир
Президенту Аргентины предъявили обвинение из-за скандала с вечеринкой во время карантина
Prt Scr twitter.com  /  @alferdez

Буэнос-Айрес, 27 августа. Прокуратура Аргентины предъявила обвинение президенту страны Альберто Фернандесу за нарушение обязательного карантина из-за празднования дня рождения первой леди в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Прокурор Рамир Гонсалес также предъявил обвинения девяти гостям, присутствовавшим на вечеринке, за нарушение мер по предотвращению распространения COVID-19.

В ответ президент страны решил явиться в суд, где предложил в качестве компенсации пожертвовать Институту Мальбран на исследовательские цели сумму, равную двум его месячным окладам.

«Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед судом, чтобы предложить в качестве возмещения пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты на протяжении четырех месяцев подряд», — написано в сообщении пресс-службы администрации.

Скандал разгорелся в начале августа, после того как в сети распространись фотографии с прошлогодней вечеринки в честь дня рождения Фабиолы Яньес. На них Альберто Фернандес и первая леди в компании нескольких человек отмечают праздник, пока в Аргентине действуют строгие карантинные меры, в том числе скопления людей в закрытых помещениях.

После публикации снимков в местных СМИ Фернандес принес публичные извинения, признав ошибку, и обещал, что «этого больше не повторится».

16 августа в стране прошел «марш камней» в знак протеста против слабых мер реагирования на пандемию. Родственники скончавшихся от COVID-19 принесли камни с именами 109 тысяч жертв вируса в официальную резиденцию главы государства в Каса Росада и загородную президентскую виллу Кинта-де-Оливос, где прошла вечеринка в честь дня рождения Яньес. Снимки распространились за месяц до законодательных выборов, которые пройдут 12 сентября.

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президент аргентина карантин
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