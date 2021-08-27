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Глава ФЗНЦ Максим Шугалей проведет социологическое исследование в Афганистане

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:34
Общество
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей проведет социологическое исследование в Афганистане
ФБА «Экономика сегодня»

Кабул, 27 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей проведет в Афганистане социологическое исследование, призванное показать настроения граждан после смены власти.

На сегодняшний день Афганистан контролируют члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они взяли республику под свой контроль на фоне вывода американского вооруженного контингента.

Максим Шугалей решил лично оценить обстановку в стране. Посетив Кабул, он отметил, что панические сводки западной прессы не отражают реального положения дел в городе. Чтобы проанализировать ситуацию детальнее, уже в ближайшее время он проведет опрос среди местного населения.

«Мы не видим никакой угрозы для нашей работы. Завтра с самого утра будем проводить социологические исследования, много придет простых жителей Афганистана. Как только появятся результаты, я ими с вами поделюсь», — цитирует социолога издание «Слово и Дело».

Ранее талибы предоставили Шугалею официальное разрешение на проведение социсследования. Соответствующий документ оформили в Министерстве информации и культуры «Исламского эмирата Афганистан».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан ФЗНЦ шугалей
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