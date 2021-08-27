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Футбольный эксперт оценил шансы «Зенита» на выход из группы с «Челси» и «Ювентусом»

  /   Обновлено: 27 августа 2021 21:26
Спорт
Футбольный эксперт оценил шансы «Зенита» на выход из группы с «Челси» и «Ювентусом»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

26 августа состоялась жеребьевка группового турнира футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22. Минули времена, когда за данный кубок боролись две, а то и три команды из Российской Федерации. Сейчас у Российской премьер-лиги лишь одно гарантированное место в ЛЧ, и на этот раз его по праву сильнейшего клуба отечественного чемпионата занял «Зенит».

Изначально было понятно, что «сине-бело-голубым» в соперники достанутся два топ-клуба, так как петербуржцы при жеребьевке находились в третьей по силе корзине. В итоге оппонентами дружины Сергея Семака по квартету «Н» стали лондонский «Челси», туринский «Ювентус» и клуб «Мальме», представляющий одноименный шведский город.

На какой результат можно рассчитывать «Зениту», который угодил в одну компанию с действующим обладателем трофея Лиги чемпионов, самой титулованной командой Италии и крепким скандинавским коллективом? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал спортивный журналист, футбольный эксперт Анатолий Горсков.

«Я думаю, что мы наконец-то увидим «Зенит» не с соперниками, о которых обычно говорят, что команде из Санкт-Петербурга они по плечу, а с двумя серьезными клубами, являющимися топами нашего мирового футбола, ну и, конечно, «Мальме». Искренне надеюсь, что в этом сезоне «Зенит» займет как минимум третье место в группе и продолжит, наверное, единственный из наших российских клубов, свой путь в еврокубках», — сказал собеседник ФАН.

По словам эксперта, главным соперником клуба из северной столицы является «Челси». Кроме того, как отметил специалист, «Зенит» обязан обыгрывать «Мальме», чтобы не потерять лицо.

«Самым главным соперником «Зенита» я считаю «Челси», потому что у команды — сумасшедший маньяк-тренер и тактик Томас Тухель. Конечно, нельзя списывать со счетов «Ювентус». Но, по моему мнению, у «Зенита» есть шанс взять очки в играх с туринским клубом. Ну и, конечно, чтобы чувствовать себя клубом, который способен на многое, «Зениту» необходимо обыгрывать «Мальме» в обоих встречах», — резюмировал Анатолий Горсков.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Португальский нападающий выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

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футбол зенит лига чемпионов
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