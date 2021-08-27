Выживший после взрывов в Кабуле сравнил теракт с «торнадо» из человеческих тел

Кабул, 27 августа. Мужчина, выживший после взрывов в Кабуле, сравнил теракт в афганской столице с «торнадо» из частей человеческих тел. Очевидец атаки поделился впечатлениями инкогнито.

Свидетель страшных событий рассказал, что находился у одного из входов в аэропорт Кабула, когда случился теракт. По словам оставшегося в живых, было ощущение, словно «кто-то убрал почву» у него из-под ног, передает его слова агентство Reuters.

«Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух», — добавил мужчина.

Выживший подчеркнул, что «своими глазами видел конец света». Собеседник журналистов отметил, что в воздухе летали части человеческих тел «как во время торнадо».

Накануне в районе воздушной гавани Афганистана прогремели взрывы. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.