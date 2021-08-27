Криштиану Роналду трогательно попрощался с «Ювентусом»

Турин, 27 августа. Португальский нападающий Криштиану Роналду, перешедший в английский «Манчестер Юнайтед», попрощался с «Ювентусом», за который выступал с 2018 года.

Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram-аккаунте после объявления о возвращении в «Манчестер Юнайтед». Португалец отметил, что покинул «самый большой» клуб Италии и будет любить Турин. Пост Роналду сопроводил роликом, в котором показал яркие моменты матчей за «Ювентус».

«Я всегда буду одним из вас. Теперь вы — часть моей истории, как и я чувствую, что я — часть вашей истории. Италия, «Юве», Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моем сердце», — написал нападающий.

В составе «Ювентуса» Роналду дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии. В туринский клуб нападающий сборной Португалии перешел из мадридского «Реала».

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