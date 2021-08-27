Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 21:45
21:40
Общество
Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
21:35
Общество
Праздник труда: как и когда пройдет День шахтера в России в 2021 году
21:29
Весь мир
«Военного пути решения проблемы нет»: об итогах заседания Совбеза ООН по Эфиопии
21:16
Общество
Детский психолог Наумова напомнила, как настроить ребенка на старт учебного года
21:08
Общество
Донцова не оплатила штраф за нарушение ПДД и столкнулась с судебным разбирательством
21:03
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработало стратегию повышения квалификации СМИ
21:00
Спорт
Зачем нам Паралимпиада. Колонка Алексея Игонина
21:00
Видео
«Террор по-американски»: Возвращение из американского ада
20:59
Весь мир
Эквадор станет транзитной страной для пяти тысяч афганских беженцев
20:59
Общество
Врач Акинфеев указал на важный шаг Беглова в сохранении здоровья петербуржцев
Все новости

Делегацию Ирана на региональном саммите в Багдаде возглавил глава МИД
Весь мир
Делегацию Ирана на региональном саммите в Багдаде возглавил глава МИД
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС\Джавахадзе Зураб

Тегеран, 27 августа. Делегацию Ирана на Багдадском саммите возглавил Хосейн Амир Абдоллахиян, который 25 августа был назначен новым министром иностранных дел республики. Эту информацию опубликовал официальный сайт правительства Исламской Республики ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Саида Хатибзаде.

На саммит, который состоится 28 числа, иракским руководством были приглашены главы Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, Иордании, Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции — единственной страны из-за пределов региона.

Багдад, пытающийся в последнее время укрепить свою роль посредника в мирных инициативах, поставил целью саммита налаживание диалога между ближневосточными странами для разрешения спорных и конфликтных вопросов. В первую очередь это касается кризиса в отношениях большей части ведущих государств региона с Ираном, который наряду со своими бывшими противниками уже неоднократно заявлял о готовности к нормализации отношений.

В частности, новый президент Исламской республики Эбрахим Раиси, вступивший в должность в начале месяца, на прошлой неделе заявил, что не видит каких-либо препятствий для восстановления связей с Саудовской Аравией. Эр-Рияд ранее являлся наиболее враждебным по отношению к Тегерану ближневосточным игроком, так как зачастую оба государства преследуют противоположные цели. Одним из примеров является конфликт в Йемене, где Иран помогает местным шиитским повстанцам-хуситам, борющимся против правительственных войск, поддерживаемых королевством.

Выглядит несколько странным, что делегацию Исламской республики на саммите возглавляет министр иностранных дел, но Тегеран пока не давал комментариев по поводу такого решения.

Не исключено, что причиной является нежелание иранской стороны отправлять на подобные переговоры лицо, уполномоченное принимать решения на этом уровне. Это позволит избежать прямых ответов на «неудобные» для Тегерана вопросы, сославшись на необходимость согласования в высших эшелонах власти. Одновременно с этим Абдоллахиян является одним из самых известных и опытных на Ближнем Востоке иранских дипломатов и имеет близкие отношения со многими лидерами стран региона, что может положительно сказаться на ходе встречи.

Хосейн Амир Абдоллахиян стал первым из министров, утвержденных на должностях парламентом страны 25 августа. Дипломат входил в состав нового правительства, который в начале месяца был подан на одобрение Меджлису президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Перечень состоял из 19 кандидатур, из них нужного количества голосов не набрал лишь Хосейн Багголи, которому президент хотел отдать пост министра образования.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Делегацию Ирана на региональном саммите в Багдаде возглавил глава МИД
ирак иран саммит раиси
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru