Делегацию Ирана на региональном саммите в Багдаде возглавил глава МИД

Тегеран, 27 августа. Делегацию Ирана на Багдадском саммите возглавил Хосейн Амир Абдоллахиян, который 25 августа был назначен новым министром иностранных дел республики. Эту информацию опубликовал официальный сайт правительства Исламской Республики ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Саида Хатибзаде.

На саммит, который состоится 28 числа, иракским руководством были приглашены главы Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, Иордании, Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции — единственной страны из-за пределов региона.

Iraq invites Iran and Saudi Arabia to a summit in Baghdad to calm tensions that have brought the rivals to the brink of open conflict in recent years https://t.co/Xqzo5EISeb — TRT World (@trtworld) August 25, 2021

Багдад, пытающийся в последнее время укрепить свою роль посредника в мирных инициативах, поставил целью саммита налаживание диалога между ближневосточными странами для разрешения спорных и конфликтных вопросов. В первую очередь это касается кризиса в отношениях большей части ведущих государств региона с Ираном, который наряду со своими бывшими противниками уже неоднократно заявлял о готовности к нормализации отношений.

В частности, новый президент Исламской республики Эбрахим Раиси, вступивший в должность в начале месяца, на прошлой неделе заявил, что не видит каких-либо препятствий для восстановления связей с Саудовской Аравией. Эр-Рияд ранее являлся наиболее враждебным по отношению к Тегерану ближневосточным игроком, так как зачастую оба государства преследуют противоположные цели. Одним из примеров является конфликт в Йемене, где Иран помогает местным шиитским повстанцам-хуситам, борющимся против правительственных войск, поддерживаемых королевством.

Выглядит несколько странным, что делегацию Исламской республики на саммите возглавляет министр иностранных дел, но Тегеран пока не давал комментариев по поводу такого решения.

Despite #Iran's President Ebrahim Raisi being invited to #Iraq's regional summit on Saturday--& Baghdad's grand ambitions for the gathering--Hossein Amir-Abdollahian will attend in his place. He has deep experience in Iraq, but isn't a decision-maker.https://t.co/Y73IgM2G7n — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 27, 2021

Не исключено, что причиной является нежелание иранской стороны отправлять на подобные переговоры лицо, уполномоченное принимать решения на этом уровне. Это позволит избежать прямых ответов на «неудобные» для Тегерана вопросы, сославшись на необходимость согласования в высших эшелонах власти. Одновременно с этим Абдоллахиян является одним из самых известных и опытных на Ближнем Востоке иранских дипломатов и имеет близкие отношения со многими лидерами стран региона, что может положительно сказаться на ходе встречи.

Хосейн Амир Абдоллахиян стал первым из министров, утвержденных на должностях парламентом страны 25 августа. Дипломат входил в состав нового правительства, который в начале месяца был подан на одобрение Меджлису президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Перечень состоял из 19 кандидатур, из них нужного количества голосов не набрал лишь Хосейн Багголи, которому президент хотел отдать пост министра образования.