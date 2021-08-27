Грантовая поддержка креативных индустрий в России увеличится

Москва, 27 августа. Поддержка креативных индустрий в стране составит 35-40 млрд рублей.

Государство будет поддерживать креативные индустрии, так как помощь со стороны властей является «важнейшей вещью» в вопросе реализации данного направления, отметил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом пишет «ФедералПресс».

Кириенко добавил, что страна в том числе нарастит финансирование Фонда кино. Соответствующее распоряжение было отдано главой государства Владимиром Путиным. В ходе «Российской креативной недели» в столице Кириенко подчеркнул, что уровень креативных индустрий важно поднимать еще и в отечественных субъектах.

Помимо этого, он призвал к ликвидации нехватки кадров и повышению инвестиций в образовательную сферу. Политик указал на то, что в стране существует множество желающих заниматься креативом людей, однако само образование изначально ориентировалось на другую экономику.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что рост национальной экономики в первом полугодии вышел на уровень, демонстрируемый до начала распространения коронавируса.