Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус назвал Бузову великой женщиной

Москва, 27 августа. Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус высказался о телеведущей и артистке Ольге Бузовой, которая была замужем за бывшим футболистом железнодорожников Дмитрием Тарасовым.

Спортивный функционер выразил сожаление, что практически не застал то время, когда бывшая ведущая скандальной телестройки «Дом-2» бывала на всех матчах «Локомотива». Геркус назвал Бузову «великой женщиной» и отметил, что хайп вокруг нее необходимо использовать.

«Как можно саркастически относиться к человеку, у которой подписчиков больше, чем у всех наших клубов? Она подписалась на «Локомотив» в Instagram, но потом, кажется, отписалась. Мы бы ее на «Локо ТВ» пригласили, дали бы ей все на свете», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Илья Геркус занимал пост генерального директора железнодорожников с 2016 по 2018 год. При нем красно-зеленые стали чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграли Кубок России.

Бузова неоднократно выступает в качестве приглашенной звезды и эксперта на различных спортивных передачах и нередко оказывается в центре скандала. Так, в преддверии Евро-2020 артистка расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева о «коньяке по утрам».