Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200, сообщают СМИ

Кабул. 27 августа. Количество погибших в результате терактов в Кабуле 26 августа возросло до 200 человек. Об этом со ссылкой на источник в афганском министерстве здравоохранения сообщает издание The Wall Street Journal.
Очевидцы сообщили о шести взрывах, прогремевших в афганской столице с 5 часов вечера до полуночи по местному времени. Самой смертоносной из них оказалась атака террориста-смертника у Аббатских ворот аэропорта.
Помимо этого сообщалось о втором взрыве примерно в то же время — у здания отеля Baron, однако Пентагон утверждает, что информация о нем недостоверна. Еще один взрыв, также произошедший вблизи аэропорта, по разным источникам являлся либо планомерной ликвидацией боеприпасов американцами, либо уничтожением автомобиля талибов («Талибан»1 — запрещенная в РФ организация). Впоследствии поступали сообщения о новых взрывах в окрестностях столицы.
#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week.— Ravindra Singh (News18) (@ravindrachanni) August 26, 2021
Reports saying now 30 killed in blasts.#Afghanistan #Talibans #Kabulairport @ravindrachanni pic.twitter.com/P9pBA5LhcQ
Ответственность за нападение взяла на себя организация «Вилаят Хорасан» — локальное отделение «Исламского государства»1 (обе запрещены в РФ). Среди погибших — 13 американских военнослужащих и около трех десятков талибов. Также официальные источники заявляли о 1 338 раненых.
В ходе внеочередной конференции, посвященной теракту, американский президент Джо Байден пообещал отомстить террористам за нападение и анонсировал новую военную операцию в регионе.
1 Организация запрещена на территории РФ.