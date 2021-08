Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200, сообщают СМИ

Кабул. 27 августа. Количество погибших в результате терактов в Кабуле 26 августа возросло до 200 человек. Об этом со ссылкой на источник в афганском министерстве здравоохранения сообщает издание The Wall Street Journal.

Очевидцы сообщили о шести взрывах, прогремевших в афганской столице с 5 часов вечера до полуночи по местному времени. Самой смертоносной из них оказалась атака террориста-смертника у Аббатских ворот аэропорта.

Помимо этого сообщалось о втором взрыве примерно в то же время — у здания отеля Baron, однако Пентагон утверждает, что информация о нем недостоверна. Еще один взрыв, также произошедший вблизи аэропорта, по разным источникам являлся либо планомерной ликвидацией боеприпасов американцами, либо уничтожением автомобиля талибов («Талибан»1 — запрещенная в РФ организация). Впоследствии поступали сообщения о новых взрывах в окрестностях столицы.

#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week.

Reports saying now 30 killed in blasts.#Afghanistan #Talibans #Kabulairport @ravindrachanni pic.twitter.com/P9pBA5LhcQ