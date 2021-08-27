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Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200, сообщают СМИ

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:37
Весь мир
Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 200, сообщают СМИ
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Кабул. 27 августа. Количество погибших в результате терактов в Кабуле 26 августа возросло до 200 человек. Об этом со ссылкой на источник в афганском министерстве здравоохранения сообщает издание The Wall Street Journal

Очевидцы сообщили о шести взрывах, прогремевших в афганской столице с 5 часов вечера до полуночи по местному времени. Самой смертоносной из них оказалась атака террориста-смертника у Аббатских ворот аэропорта.

Помимо этого сообщалось о втором взрыве примерно в то же время — у здания отеля Baron, однако Пентагон утверждает, что информация о нем недостоверна. Еще один взрыв, также произошедший вблизи аэропорта, по разным источникам являлся либо планомерной ликвидацией боеприпасов американцами, либо уничтожением автомобиля талибов («Талибан»1 — запрещенная в РФ организация). Впоследствии поступали сообщения о новых взрывах в окрестностях столицы.

Ответственность за нападение взяла на себя организация «Вилаят Хорасан» — локальное отделение «Исламского государства»1 (обе запрещены в РФ). Среди погибших — 13 американских военнослужащих и около трех десятков талибов. Также официальные источники заявляли о 1 338 раненых. 

В ходе внеочередной конференции, посвященной теракту, американский президент Джо Байден пообещал отомстить террористам за нападение и анонсировал новую военную операцию в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан теракт
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