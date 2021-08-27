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Премьер ЦАР обсудил с участниками национального диалога развитие аграрной индустрии
Весь мир
Премьер ЦАР обсудил с участниками национального диалога развитие аграрной индустрии
www.facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 27 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики провел церемонию открытия республиканского диалога по продовольственным системам. В мероприятии приняли участие члены правительства, представители партнерских организаций, главы префектур, фермеры и скотоводы.

Главной темой обсуждения стал вопрос развития сельского хозяйства. Также особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между Банги и Москвой в сфере аграрного сектора. Глава правительства напомнил, что не так давно власти ЦАР заключило контракт с крупной отечественной компанией «Покровский», занимающейся разработками с/х-электрооборудования.

Многопрофильная поддержка России позволила республике выйти из состояния вооруженного конфликта и вернуться на путь развития. Неоценимый вклад в восстановление безопасности внесли инструкторы из РФ, которые обучили национальную армию (FACA). Полученные у специалистов навыки помогли бойцам правительственных войск разгромить бандформирования радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Премьер ЦАР обсудил с участниками национального диалога развитие аграрной индустрии
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

«Центральноафриканская Республика обладает гигантскими природными и экологическими ресурсами. Пахотные земли, пастбища, плотная гидрографическая сеть и огромные лесо-саванные массивы дают нам возможность поддерживать высокий рост населения в течение десятилетий, что помогает гарантировать продуктовую безопасность каждому гражданину страны. К 2024 году мы решим все связанные с этим моментом проблемы», — заявил Дондра.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что сельскохозяйственная отрасль занимает доминирующее большинство рабочих мест:

«В нашей стране 76% населения занимаются фермерством и скотоводством. Они приносят 50% ВВП, но этого недостаточно для комфортной жизни республики. Мы и стремимся к продовольственной самодостаточности, чтобы индустрия стала локомотивом роста государства».

Ранее Международный фонд сельского хозяйства утвердил выдачу ЦАР гранта в размере 12 миллиардов франков КФА. Средства помогут стране с внедрением экспериментальных разработок аграрной промышленности в четырех городах ЦАР.

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