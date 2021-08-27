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Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о шансах Волочковой судиться за «туалетное» фото
Шоу-бизнес
Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о шансах Волочковой судиться за «туалетное» фото
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Скандально известная балерина Анастасия Волочкова вновь хочет защищать свои права в суде. Сначала она порывалась спорить с Большим театром по поводу своей трудовой книжки. Теперь королева шпагата намерена наказать горе-фотографов, что запечатлели ее, справляющей нужду, на своем садовом участке. В разговоре с ФАН адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о шансах Волочковой судиться за «туалетное» фото.

В Сети уже который день набирает популярность пикантный снимок Анастасии Волочковой. Саму же танцовщицу эта история в очередной раз лишь позабавила. Однако она уверенно решила наказать авторов сего фото-произведения. Быть может, чтоб неповадно было. В своем Instagram Волочкова явно дала понять, что настроена серьезно, да и стоить такой досуг фотографам будет недешево.

«<…> Придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой», — написала артистка под соответствующим постом.

К слову, артистка к решению этого вопроса уже привлекла адвоката Андрея Алешкина, вместе они готовят заявление в полицию.

Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о шансах Волочковой судиться за «туалетное» фото
http://instagram.com/volochkova_art  / instagram/volochkova_art

По мнению звездного адвоката Вербицкой-Линник, подобные дела суд относит к категории сложных, поскольку обладателем авторских прав на снимок является тот, кто его сделал. А единственным основанием для предъявления требований возмещения вреда является попытка вторжения в частную личную жизнь.

«В дальнейшем от квалификации судом данного действия будет зависеть, насколько эти территории, которые были запечатлены на снимке, являются общедоступными и свободными. Если будет установлено, что данная зона является открытой, каждый проходящий мимо может сфотографировать, то основания для удовлетворения таких исков, как правило, не бывает, и прогнозы по данному делу неблагоприятные», — говорит адвокат.

Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о шансах Волочковой судиться за «туалетное» фото
instagram.com  / @advokatverbitskaya

В своей правоте Волочкова уверена, как, в общем-то, и всегда. Как отметила сама балерина, нужду справляла на своем участке, а это — частная территория. По данным ряда СМИ, балерина намерена получить 20 млн рублей компенсации за доставленные фотографами неудобства. Правда, Вербицкая-Линник с высоты своего правового опыта считает, что компенсация может быть в разы меньше.

«Требования могут быть заявлены любые. Могут быть даже заявлены судом требования о признании права собственности на Кремль или Красную площадь. Конечно, объективным практикам взыскания такие требования близко не соответствуют, поскольку суммы суда, которые взыскиваются с ответчиков, обидчиков в случае, если вина их доказана, составляют порядка 50–150 тысяч рублей. Бывают больше, но реже, бывают меньше и чаще», — заключила адвокат.

Ранее известная балерина Анастасия Волочкова представила поклонникам свой дебютный музыкальный альбом. На презентации звезда так лихо отплясывала, что растерла ноги до кровавых мозолей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о шансах Волочковой судиться за «туалетное» фото
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