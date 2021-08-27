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Противники нового правительства Перу провели протесты перед зданием конгресса
Весь мир
Противники нового правительства Перу провели протесты перед зданием конгресса
Global Look Press  /  Naldy Gomez / www.imago-images

Лима, 27 августа. Сторонники и противники правительства нового президента Перу Педро Кастильо вышли на акции протеста, пока конгресс обсуждал решение по утверждению состава кабинета министров. Об этом сообщает агентство Gestion Peru.

Тысячи человек с разных регионов страны направились к зданию конгресса, чтобы поддержать кабинет министров во главе с премьером Гвидо Беллидо. Кроме них, на улицы Лимы вышли оппозиционные группы, которые выступают против кандидатуры Беллидо и требуют отставки Педро Кастильо. Противоборствующие стороны разделяли только металлические ограждения, установленные полицией во избежание столкновений.

Изначально правоохранительные органы попытались предотвратить распространение демонстраций на обе стороны движения на проспекте Абанкай, однако это оказалось невозможным.

Сторонники партии Perú Libre («Свободное Перу») собрались на площади Сан-Мартин утром и направились к зданию конгресса. Ранее глава Perú Libre Владимир Серрон призвал к протестному маршу против попытки распустить кабинет министров, предложенный президентом Педро Кастильо. По словам лидера социалистической партии, речь идет о намерении сместить Гвидо Беллидо с поста председателя совета министров страны.

Пока протестующие кидались друг в друга бутылками, монетами, яйцами и даже кусочками кирпича перед зданием законодательного органа, Беллидо представил свой план работы перед пленумом конгресса.

Группы, которые выступают против состава нового правительства и требуют выразить кабинету вотум недоверия, держали в руках плакаты с лозунгами: «Отставка сейчас», «Долой кабинет Беллидо».

Сотни полицейских были отправлены к месту концентрации манифестантов, чтобы предотвратить столкновения и поддержать порядок в столице.

Продление неопределенности

На фоне острой поляризации Конгресс Перу, в котором преобладают правые оппозиционные силы, приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день. Обсуждения стартовали сегодня в 09:00 по местному времени.

Инженер и политик, 41-летний Гвидо Беллидо представил перед законодательным органом планы нового правительства и попросил у пленума вотум доверия. После трехчасового выступления и перерыва на обед начались ожесточенные дебаты среди парламентских блоков.

Представители ультраправой Renovación Popular («Народное обновление») и правой Fuerza Popular («Народная сила») основного оппонента Кастильо Кейко Фухимори заявили, что не в состоянии выразить одобрение кабинету министров.

«Мой голос всегда будет против неограниченной власти, марксизма-ленинизма, поэтому также против этого кабинета», — заявила конгрессмен от правоцентристской партии Avanza País («Вперед, страна») Адриана Тудела.

Новое правительство должно получить вотум доверия конгресса через 30 дней после назначения. В противном случае Кастильо будет вынужден выставить кандидатуру нового премьер-министра и совершить перестановки кабинета, что только продлит состояние неопределенности.

На данный момент основным поводом недовольства оппозиции является тот факт, что против Гвидо Беллидо проводится расследование по обвинению в терроризме.

Еще на прошлой неделе Перрон раскритиковал смещение нового министра иностранных дел Эктора Бехара, который был отправлен в отставку на фоне скандала. Главой МИД был назначен юрист и опытный дипломат Оскар Мауртуа.

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протесты перу кастильо
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