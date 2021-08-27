Противники нового правительства Перу провели протесты перед зданием конгресса

Лима, 27 августа. Сторонники и противники правительства нового президента Перу Педро Кастильо вышли на акции протеста, пока конгресс обсуждал решение по утверждению состава кабинета министров. Об этом сообщает агентство Gestion Peru.

Patriotas en las puertas del Congreso pic.twitter.com/nYansSE7Vs — Jorge Villena ???????? (@jorgevillenal) August 26, 2021

Тысячи человек с разных регионов страны направились к зданию конгресса, чтобы поддержать кабинет министров во главе с премьером Гвидо Беллидо. Кроме них, на улицы Лимы вышли оппозиционные группы, которые выступают против кандидатуры Беллидо и требуют отставки Педро Кастильо. Противоборствующие стороны разделяли только металлические ограждения, установленные полицией во избежание столкновений.

#VotoDeConfianza En el Congreso, el pueblo expresa su repudio a Bellido, el Premier de los Dinámicos del Centro que visitaba campamentos senderistas. No al gabinete pro terruco. Debajo del sombrero se esconde Sendero.

¡Y va caer, y va caer, el comunismo va a caer! pic.twitter.com/X4IGw6pi1g — Rolando Jiménez (@Rorayjibo) August 26, 2021

Изначально правоохранительные органы попытались предотвратить распространение демонстраций на обе стороны движения на проспекте Абанкай, однако это оказалось невозможным.

“Que se deje de hablar en quechua porque nadie le entiende” dice la pastora Milagros Aguayo de la @BancadaRP. Noten a Aguinaga, Bustamante y Juárez indignados.#VotoDeConfianza #Quechua pic.twitter.com/2t8FA8HZzM — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) August 26, 2021

Сторонники партии Perú Libre («Свободное Перу») собрались на площади Сан-Мартин утром и направились к зданию конгресса. Ранее глава Perú Libre Владимир Серрон призвал к протестному маршу против попытки распустить кабинет министров, предложенный президентом Педро Кастильо. По словам лидера социалистической партии, речь идет о намерении сместить Гвидо Беллидо с поста председателя совета министров страны.

Convocamos a todas las bases orgánicas del Partido para defender al Gobierno Popular y al Gabinete Bellido, contra la vacancia y la imposición de una nueva Hoja de Ruta. ¡Movilización ya! pic.twitter.com/xBXR6bI0DL — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 23, 2021

Пока протестующие кидались друг в друга бутылками, монетами, яйцами и даже кусочками кирпича перед зданием законодательного органа, Беллидо представил свой план работы перед пленумом конгресса.

HACE INSTANTES | Policía lanza bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes de alrededores del Congreso de la República ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/zmwPboxjkt — Canal N (@canalN_) August 26, 2021

Группы, которые выступают против состава нового правительства и требуют выразить кабинету вотум недоверия, держали в руках плакаты с лозунгами: «Отставка сейчас», «Долой кабинет Беллидо».

Сотни полицейских были отправлены к месту концентрации манифестантов, чтобы предотвратить столкновения и поддержать порядок в столице.

La derecha terruqueando y el pueblo bailando. Así está el frente del Congreso a esta hora. #VotoDeConfianza pic.twitter.com/ynSqo0fru7 — Arturo Ayala del Río (@arturoayala_3) August 26, 2021

Продление неопределенности

На фоне острой поляризации Конгресс Перу, в котором преобладают правые оппозиционные силы, приостановил решение по утверждению состава кабинета министров на один день. Обсуждения стартовали сегодня в 09:00 по местному времени.

Инженер и политик, 41-летний Гвидо Беллидо представил перед законодательным органом планы нового правительства и попросил у пленума вотум доверия. После трехчасового выступления и перерыва на обед начались ожесточенные дебаты среди парламентских блоков.

???? En vivo | Se reanuda la sesión del Pleno del Congreso https://t.co/wuGYHNHQrd — Congreso del Perú (@congresoperu) August 26, 2021

Представители ультраправой Renovación Popular («Народное обновление») и правой Fuerza Popular («Народная сила») основного оппонента Кастильо Кейко Фухимори заявили, что не в состоянии выразить одобрение кабинету министров.

«Мой голос всегда будет против неограниченной власти, марксизма-ленинизма, поэтому также против этого кабинета», — заявила конгрессмен от правоцентристской партии Avanza País («Вперед, страна») Адриана Тудела.

Новое правительство должно получить вотум доверия конгресса через 30 дней после назначения. В противном случае Кастильо будет вынужден выставить кандидатуру нового премьер-министра и совершить перестановки кабинета, что только продлит состояние неопределенности.

На данный момент основным поводом недовольства оппозиции является тот факт, что против Гвидо Беллидо проводится расследование по обвинению в терроризме.

Еще на прошлой неделе Перрон раскритиковал смещение нового министра иностранных дел Эктора Бехара, который был отправлен в отставку на фоне скандала. Главой МИД был назначен юрист и опытный дипломат Оскар Мауртуа.