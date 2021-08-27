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Президент России обратился к участникам международного фестиваля «Спасская башня»

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:13
Общество
Президент России обратился к участникам международного фестиваля «Спасская башня»
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 27 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — 2021».

Пресс-служба Кремля на официальном сайте опубликовала текст телеграммы Владимира Путина, который поприветствовал участников, а также организаторов фестиваля «Спасская башня». Глава государства назвал мероприятие «ожидаемым событием», впечатляющим своими масштабами.

«Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров», — отметил Путин.

Фестиваль «Спасская башня» проходит в Москве с 27 августа по 5 сентября. Гостями мероприятия станут Тамара Гвердцители, Тилль Линдеманн и другие звезды.

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