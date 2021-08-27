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Пастор из Замбии не пережил собственные похороны
Весь мир
Пастор из Замбии не пережил собственные похороны
pixabay.com  /  FotografieLink

Лусака, 27 августа. Замбийский богослужитель Джеймс Сакара посчитал, что он посланник Иисуса Христа и попросил прижизненного погребения, заявив, что воскреснет через три дня.

Молодой человек процитировал Библию и обратился к ближним: «Делайте это в память обо Мне». Он добавил, что правило касается не только употребления вина и хлеба во время Святого причастия, но и воскресения.

Помощники связали ему руки, прочитали молитвы и провели погребение. Однако чуда не случилось. Через положенный срок обнаружилось, что 22-летний богослужитель скончался от гипоксии.

Сторонники Сакара попытались использовать духовные ритуалы для возвращения пастора к жизни, но потерпели неудачу. Тогда они признали, что попытка воссоздать воскресение Иисуса Христа не удалась.

Пастор из Замбии не пережил собственные похороны
flickr.com  / balsamia

Одного из участников процесса арестовали полицейские, остальные двое подались в бега. Правоохранительные органы выясняют их местонахождение. В мир иной богослужитель ушел, оставив беременную жену в одиночестве.

Ранее в Нигерии пастор брал с прихожан церкви деньги на взятки ангелам. Он объяснял последователям, что отказавшиеся платить останутся нищими и лишатся благословения.

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африка замбия
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