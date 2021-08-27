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Пентагон запретил европейским базам ВС США покупать российские энергоресурсы

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:16
Армия
Пентагон запретил европейским базам ВС США покупать российские энергоресурсы
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 27 августа. Минобороны США запретило американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов.

Соответствующее уведомление было опубликовано Пентагоном в сборнике официальных документов американского правительства. Подчеркивается, что поправки были внесены в приложение к Федеральному положению о военных закупках.

«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из РФ, для военных объектов в Европе», — говорится в документе.

В Пентагоне заявили, что такой подход будет способствовать укреплению энергетической безопасности на европейском континенте. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что допускают возможность исключений из правила.

Ранее сообщалось, что США выделили порядка 135 миллионов долларов на содержание передовой базы развертывания войск «Арифжан» на территории Кувейта. На данном объекте размещены преимущественно американские сухопутные войска.

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