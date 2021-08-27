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Захарова обвинила Польшу в несоблюдении прав человека на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:00
Политика
Захарова обвинила Польшу в несоблюдении прав человека на границе с Белоруссией
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 27 августа. Польша лишилась возможности говорить о правах человека на фоне инцидента на границе с Белоруссией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале. Варшава позиционирует себя как главный страж, который стоит на защите прав человека. Так, в августе 2020 года польские власти обратились к Совбезу ООН с просьбой отреагировать на «нарушение прав человека» в Белоруссии. В этом году правительство призвало Евросоюз оценить «нарушение прав человека» в Российской Федерации. А в марте представитель сената передавал белорусскому народу слова солидарности и желал им успехов в «борьбе за права человека».

Захарова обвинила Польшу в несоблюдении прав человека на границе с Белоруссией
pixabay.com  / 

Однако Польша не спешит соблюдать эти самые права, уверена Захарова. Она напомнила, что польские пограничники обнесли границу с Белоруссией колючей проволокой, а потом начали кидать всех «просочившихся» в лагеря для интернированных или выпихивать их обратно. Помимо этого, Варшава предоставила вертолет Литве, чтобы прибалты тоже могли патрулировать границу между Польшей и Белоруссией. По мнению Захаровой, в нынешнем кризисе виноваты страны Запада, а не Минск.

«Только это все (соблюдение прав человека. — Прим. ФАН) в теории, на бумаге, так сказать<...>Польские войска были задействованы в Афганистане, Ираке и на сирийской границе со стороны Турции. Многие из этих беженцев — женщины с малолетними детьми», — подчеркнула она.

Ранее дипломат заявила, что западные страны закрывают глаза на последовательный и планомерный саботаж Киевом Минских соглашений. По словам Захаровой, реакция Запада на поведение Украины вызывает сожаление.

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белоруссия польша захарова
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