Москва, 27 августа. Сторонники Алексея Навального используют провокации, чтобы обеспечить себе политическую известность, заявил бывший соратник блогера Артур Сташ.

Экс-юрист штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) в Кемерово в беседе с Regnum рассказал, что когда он поступил на работу, его первым делом было оказание юридической помощи Станиславу Калиниченко. По словам Сташа, активиста задержали сотрудники полиции во время распития спиртных напитков вместе с приятелем.

В результате Калиниченко устроил потасовку, за что ему предъявили 318-ю статью — применение насилия в отношении представителя власти. Сотрудники штаба воспользовались ситуацией и объявили дебошира «политзаключенным». С целью создания резонанса активист начал устраивать провокации, после которых ему заменили меру пресечения на содержание в СИЗО.

«На истории с судом фигура Калиниченко превратилась в политическую, и ему предложили руководить штабом. Оказалось, так легко политическую известность приобрести — надо выпить, побуянить, «ОВД-Инфо» о тебе написало, «Эхо Москвы» — и ты уже политик», — пояснил Сташ.

В итоге, по словам экс-соратника Навального, Калиниченко превратил штаб в «притон». Юрист отмечает, что сотрудники вели себя очень странно, вероятно из-за употребления наркотиков. Сам Калиниченко неоднократно привлекался за невыплату алиментов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Германия засекретила информацию по «отравлению» Алексея Навального. Лавров предложил всем, кто заинтересован в установлении правды в этом вопросе, почитать стенограмму заседания немецкого парламента.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.