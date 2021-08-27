Байден предоставил военным ВС США свободу действий в операциях против ИГ в Афганистане

Вашингтон, 27 августа. Американский президент Джо Байден предоставил военным ВС США полную свободу действий для миссий против «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Американское военное командование получило все «необходимые полномочия» для планирования операции протий боевиков из «ИГ1 в Хорасане» (запрещено в РФ), пишет издание Reuters. Предположительно, именно эти террористы устроили два взрыва 26 августа в столице Афганистана, в результате чего погибли более 100 человек.

Президент США Джо Байден заявил, что виновные в терактах около кабульского аэропорта должны быть наказаны. По мнению российского политика Франца Клинцевича, планы американского лидера отомстить боевикам могут обернуться весьма печальными последствиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.