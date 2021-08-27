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Президент ЦАР принял с визитом королевскую династию ДРК
Весь мир
Президент ЦАР принял с визитом королевскую династию ДРК
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Банги, 27 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с королевской делегацией из Демократической Республики Конго.

Лидер ЦАР обсудил с представительницами знати программы по внутреннему развитию стран Черного континента. Королева ДРК Баква Лунта Кассаи поблагодарила Туадера за радушный прием и заявила о необходимости укрепления сотрудничества между дружественными государствами:

«Совместно мы сможем принять множество эффективных решений для улучшения взаимоотношений. Важен вклад каждой дочери и сына Африки, вне зависимости от того, проживают они непосредственно в стране или являются диаспорой».

Диамби Кабатусуила Кассаи поддержала сестру:

«Я считаю, что сделки с Центральноафриканской Республикой являются выгодным вложением средств. Работая сообща, мы покажем всему миру потенциал Африки в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования, транспорта, искусства и культуры. Наши возможности неизмеримы. Главное — найти способы реализовать их».

Президент ЦАР принял с визитом королевскую династию ДРК
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Ранее с королевской династией встретился премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра. Представители союзных стран обсудили финансирование перспективных проектов центральноафриканских властей. Особый интерес у делегатов из ДРК вызвали программы развития воздушного сообщения и экотуризма высшего класса.

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