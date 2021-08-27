Украинцы «назло Москве» предпочли остаться в захваченном талибами Афганистане

Москва, 27 августа. Украинские граждане, застрявшие в Афганистане, отметились неожиданным решением отказаться от возможности покинуть страну на фоне резкой эскалации напряженности.

На сегодняшний день республику контролируют боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они захватили власть, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента.

Ситуация вынудила государства экстренно эвакуировать из Афганистана собственных граждан. Москва также направила в Кабул четыре самолета, предлагая возможность улететь не только россиянам, но и белорусам, таджикам, узбекам, киргизам и украинцам. Последние изначально с радостью приняли предложение, но на посадку в аэропорт так и не прибыли, решив «назло Москве» остаться в захваченном талибами Афганистане.

«Эти граждане — им остается только посочувствовать, потому что помимо того, что они оказались в ужасной ситуации, у них еще в голове полная каша», — заявил изданию «Царьград» журналист Юрий Кот.

Ситуацию также прокомментировал бывший украинский депутат Алексей Журавко. В беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» он предположил, что окончательное решение может быть связано с требованиями официального Киева.

«Это стыд и позор. Им предложили вылететь, но они отказались. Зато для передвижения по Афганистану они объявят себя русскими и будут говорить на русском языке», — заключил политический деятель.

Ранее сообщалось, что российские самолеты успешно провели эвакуацию и приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Операция проходила по поручению президента РФ Владимира Путина. Организацией занимался министр обороны Сергей Шойгу.

1 Организация запрещена на территории РФ.