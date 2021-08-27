Скрытая угроза: как Ливия превращается в плацдарм ИГ на севере Африки

После приостановки контртеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА) «Аль-Карама» («Достоинство») на юго-западе страны активизировались различные террористические группировки, в числе которых и «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

В настоящее время деятельность различных вооруженных формирований угрожает не только Ливии, но и соседним странам. В июне этого года президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал документальный фильм о том, что североафриканское государство рискует стать террористическим хабом из-за нестабильной политической ситуации и возрождения ИГ1(запрещено в РФ).

Женевское соглашение о постоянном прекращении огня, подписанное в октябре 2020 года представителями Востока и Запада страны, затем принятая дорожная карта и сформированное Правительство национального единства (ПНЕ) не поспособствовали улучшению ситуации.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему террористы активизировались в Ливии и как север Африки превращается в плацдарм боевиков.

Политическое урегулирование

Осенью 2020 года Совместный военный комитет «5+5» подписал соглашение, согласно которому в стране установилось постоянное перемирие. Вместе с ним Ливийской национальной армии пришлось свернуть контртеррористическую операцию на северо-западе страны. Боевые действия прекратились, а по результатам политических переговоров стороны сформировали переходное Правительство национального единства.

twitter.com / @Dabaibahamid

В задачи нового кабмина вошло объединение институтов власти, а также подготовка Ливии к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря 2021 года. Однако по прошествии полугода исполнительному органу не удалось показать значительных результатов работы.

Тем временем ситуация в сфере безопасности усугубилась. Триполитанские бандформирования развязали на западе междоусобную войну за влияние, а ИГ активизировалось спустя пять лет затишья.

Террор юга Ливии

Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» и члены других незаконных вооруженных формирований превращают в зону нестабильности южный регион — Феццан, который занимает около 30% Ливии и не имеет выходов к морю. Территория привлекает нефтяными месторождениями, а отсутствие контроля за маршрутами движения боевиков провоцирует нападения, в том числе и на военных.

Накануне террористы взяли ответственность за теракт на подъезде к городу Зелла, расположенного на северо-востоке Феццана. Представитель Главного командования ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари уточнил, что заминированный автомобиль взорвался на контрольно-пропускном пункте, где разместились силы 128-й пехотной бригады армии.

Несколько дней спустя медиаресурс ИГ AMAQ подтвердил, что нападение направили против фельдмаршала Халифы Хафтара и солдат. Международные эксперты не исключили, что атакой КПП боевики ответили на контртеррористическую операцию «Аль-Карама» («Достоинство»).

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В начале июня аналогичное нападение зафиксировали на контрольно-пропускном пункте южного города Сабха, где террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. Местное Управление безопасности подтвердило, что в результате атаки погибли два капитана.

Тогда премьер ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба осудил нападение и заявил, что «война против терроризма продолжается. Мы силой ударим по всем его логовам, где бы они ни находились». В реальности ситуация не изменилась, а громогласная речь так и осталась словами.

Через две недели полевой командир Али Мухаммад Осман аль-Табави совместно с коллегой проверяли местность в центральных горах Аль-Харудж и подорвались, когда автомобиль наехал на заложенную боевиками мину. Террористы, которых, видимо, не особо впечатлили заявления премьера, в очередной раз и без последствий взяли ответственность за случившееся.

Беспорядок на западе

Западные территории, помимо многочисленных радикальных вооруженных групп, дестабилизируют интегрированные в работу силовых структур триполитанские бандформирования, такие как Служба поддержания стабильности («Абу Салим»), Служба общей безопасности, Антитеррористические силы, Силы сдерживания (RADA), Объединенные силы Мисураты.

Совместный военный комитет «5+5» рекомендовал не только перевести некоторые группировки в непосредственное управление руководства армии или МВД, но и не выделять независимые бюджеты боевикам. Вскоре после этого заявления бандиты, связанные с RADA, прибыли в западную деревню Абу-аль-Гарб и под предлогом борьбы с контрабандой и миграцией терроризировали мирных жителей, сжигая топливные баки и захватывая машины.

Кроме того, разногласия между боевиками формирований «Аль-Фар» и «Аль-Кабават» стали причиной вооруженных столкновений на дороге, ведущей к нефтеперерабатывающему заводу города Аз-Завия. Первым руководит Мухаммад Бахрун, который известен связями с запрещенными в РФ «Братьями-мусульманами» и лояльностью Анкаре. Второе возглавляет боевик под позывным Руби.

Случившееся еще раз подтвердило неспокойную обстановку в западном регионе Ливии, где группировки борются за влияние, контроль потоков контрабанды, торговлю людьми и наркотиками, а также обнажило неспособность триполитанских властей подготовиться к мирным президентским выборам.

Global Look Press / Hamza Turkia/ZUMAPRESS.com

Соседние государства бьют тревогу из-за возрастающей опасности со стороны ливийских боевиков. Глава МИД Алжира Рамтан Ламамра 26 августа заявил, что террористические группировки, действующие в Ливии, угрожают Тунису.

Руководитель внешнеполитического ведомства республики убежден, что непрекращающийся хаос в западной части соседнего государства представляет собой серьезную проблему и опасность для всего региона.

В настоящее время тунисско-ливийская граница укреплена оборонительными сооружениями, возведенными несколько лет назад. Власти страны опасались, что на ее территорию проникнут боевики ИГ ввиду продолжающегося многолетнего конфликта в Ливии.

Ситуация повторяется и сейчас. На фоне распространения COVID-19 погранпереходы закрыты. Тем не менее активизация радикальных исламистов и опасения тунисских властей за безопасность внутри государства одна из ключевых причин этого.

Немаловажной проблемой остается и незаконная торговля нефтью, которую триполитанские власти не в состоянии пресечь. В начале августа глава миссии ЕС по пограничному содействию (EUBAM) Наталья Сеа заявляла, что переходные власти неспособны защитить границы страны как на суше, так и в акватории Средиземного моря. Она призвала европейские организации объединить силы, чтобы помочь Триполи в борьбе с нелегальным сбытом оружия, пиратством и контрабандой нефти.

Возрождение востока Ливии

Пока западные территории превращаются в плацдарм для ИГ, на востоке страны военнослужащие Ливийской национальной армии продолжают борьбу с терроризмом.

ЛНА неоднократно заявляла об опасности вооруженных банд как для запада страны, так и всего региона в целом. Руководство армии призывало расформировать и разоружить боевиков.

В начале июня глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб заявил, что ликвидация незаконных бандформирований — нерешенная проблема. По его словам, экс-членам банд путь в регулярные войска закрыт. Такой подход позволил стабилизировать восток североафриканской страны и успокоить местных жителей.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Владимир Малянов

Так, батальон ЛНА «Субул ас-Салам» арестовал восемь автомобилей, которые перевозили контрабанду через ливийско-египетскую границу, в муниципалитете Аль-Куфра. Сожгли около пяти тысяч коробок нелегального табака, конфискованного перед попыткой отправить товар из государства.

Позже боевая рота, дислоцированная в городе Тазербо под командованием батальона «Субул ас-Салам», задержала сбежавших от контрабандистов мигрантов в рамках программы по борьбе с преступными группами торговцев людьми.

Кроме того, после вмешательства генерал-лейтенанта Ливийской национальной армии Хайри ат-Тамими банды согласились снять контроль над объектами Великой рукотворной реки, что поспособствовало восстановлению водоснабжения в северо-западных городах.

Юг страны также получил поддержку от ЛНА, поскольку армия использовала воздушный мост, чтобы доставить оборудование, медикаменты, вакцины от коронавируса и сыворотки от укусов скорпиона. Однако на фоне постепенных и успешных шагов армии по стабилизации страны перед всенародным голосованием генерал-майор Ахмад Мисмари все равно заявлял об острой необходимости вывести наемников и иностранный контингент, которые угрожают миру и политическому процессу.

Неправильные приоритеты ПНЕ

Палата представителей Ливии 30 августа допросит переходное Правительство национального единства, поскольку парламентарии обнародовали замечания по работе кабмина. Они требуют отозвать доверие из-за предвзятости ПНЕ, которая отразилась на непринятии единого бюджета.

В стране сохранились внутренние разногласия по проектам правительства, запрашивающего слишком много денег. Парламентарии считают, что власти преувеличивают план затрат. Члены Палаты представителей от региона Киренаика подчеркнули, что ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой не соблюдает дорожную карту, а премьер предвзято относится к восточному региону.

Глава ливийского парламента Агила Салех подтвердил, что к работе правительства накопилось немало претензий. По его словам, вооруженным формированиям выделили больше денег, чем ЛНА.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

При этом нападения террористов продолжились, государственные учреждения не объединились и кандидатуру на пост главы минобороны власти так и не представили. Депутаты требуют выяснить причины неудач в работе исполнительного руководства ведь до всенародного голосования осталось менее четырех месяцев.

Несмотря на подтверждение дорожной картой, Совбезом ООН, крупными международными державами и лично премьером Абд аль-Хамидом Дабибой необходимости проведения президентских и парламентских выборов в соответствии с графиком, нестабильность в Ливии сохраняется.

Отсутствие безопасности, продолжающиеся конфликты между террористическими группировками, а также присутствие иностранных наемников в Триполи и западных городах ставят под вопрос возможность проведения честного и прозрачного волеизъявления ливийцев.

Более того, участившиеся атаки со стороны ИГ свидетельствуют о том, что государство превращается в террористический хаб на севере Африки, как и предсказывал в своем исследовании Фонд защиты национальных ценностей. Конфликты во власти только усугубляют ситуацию. Переходное правительство не выполняет должным образом возложенные на него функции, а стремиться консолидировать влияние. На этом фоне боевики мобилизируются и совершают первые нападения, которые угрожают государственности Ливии, а также безопасности соседних стран и региона в целом.

1 Организация запрещена на территории РФ.