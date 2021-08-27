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Футболист Роденков объяснил, чем опасна отмена лимита на легионеров

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:08
Спорт
Футболист Роденков объяснил, чем опасна отмена лимита на легионеров
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 августа. Экс-нападающий клуба «Зенит» Георгий Роденков оценил перспективы отмены лимита на легионеров на пятничных дебатах медиацентра «Патриот».

Медиагруппа «Патриот» пригласила экспертов для дебатов на тему «Сегодня ты легионер, а завтра Родину проел». Спикерами встречи выступили публицист Константин Осипов и экс-нападающий клуба «Зенит», диакон Георгий Роденков.

Одним из ключевых моментов дебатов стал вопрос конкуренции: может ли лимит на легионеров демотивировать молодых спортсменов. Роденков объяснил, почему считает, что отмена ограничений может быть опасна для команды и Российской премьер-лиги.

«Без лимита мы будем заводить много иностранцев, как это было в Англии. Был момент, когда в составе команды было 22 футболиста, из них не было ни одного британца. Лимит на легионеров сейчас у нас 8+17, но нужно сделать 10+15. Появятся позиции в основном составе, за которые русские футболисты смогут бороться», — объяснил футболист.

Роденков также отметил, что отмена лимита может привести к дополнительному набору недорогих спортсменов. Кроме того, спортсмен поинтересовался, не приведет ли снятие ограничений к «позору», как это произошло на чемпионате Европы.

Оппонент Роденкова Осипов объяснил, можно ли считать отмену лимита на легионеров антипатриотичным решением. Эксперт встал на защиту инициативы на дебатах.

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футбол дебаты роденков
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