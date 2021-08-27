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Министр экономики ЦАР предоставил членам МВФ информацию о финансовом состоянии страны
Весь мир
Министр экономики ЦАР предоставил членам МВФ информацию о финансовом состоянии страны
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Банги, 27 августа. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики Феликс Молуа встретился с делегацией Международного валютного фонда (МВФ).

Участники мероприятия обсудили финансовое положение республики и грядущую реализацию программ МВФ. Помимо этого, речь зашла о перераспределении бюджета для облегчения внедрения реформ, разработанных правительством.

Также на встрече присутствовал министр финансов ЦАР Эрве Ндоба:

«Я гарантирую членам Международного валютного фонда, что власти республики обязуются опубликовать результаты аудита расходов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Также мы планируем ликвидировать экономически невыгодные организации и предоставить в парламент новый законопроект минфина», — пообещал политик.

Ранее Феликс Молуа принял участие в заседании Совместного руководящего комитета (CDC), в рамках которого обсудил с партнерами ряд разработок по развитию страны. Также министр экономики напомнил присутствующим о важности координации в процессе реализации программ по восстановлению ЦАР.

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африка цар
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