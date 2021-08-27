Инфекционист Станевич рассказала о самом частом симптоме коронавируса

Санкт-Петербург, 27 августа. Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич назвала участившийся симптом COVID-19.

По словам медика, по причине возникновения новых штаммов коронавирусной инфекции ее клиническая картина продолжает меняться. Так, на сегодняшний день участившимися признаками болезни стали симптомы гастроэнтерита.

У пациентов чаще начинают фиксировать рвоту, тошноту, боли в животе или диарею. Многие описывают эти признаки в самом начале заболевания.

«Поскольку часто люди думают, что это обычная кишечная инфекция, а не ковид, то начинается неправильное лечение», — сообщила специалист в беседе с Lenta.ru.

Часто больные приезжают в стационар с обезвоживанием. Они теряют много воды в ходе рвоты и думая, что у них не коронавирус, а гастроэнтерит, выбирают неправильное лечение.

Как ранее сообщалось, риск смерти от коронавируса увеличивается при запущенном пародонтите. Этот недуг также связывают с более высокими рисками госпитализации.