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Новые элементы двигателей решили поставить пилоты «Формулы-1»
Общество
Новые элементы двигателей решили поставить пилоты «Формулы-1»
Global Look Press  /  Hoch Zwei / ZUMAPRESS.com

Спа, Бельгия, 27 августа. Перед началом этапа Гран-при Бельгии многие спортсмены решили не рисковать и обновить машины.

Новые составляющие для силовых установок своих автомобилей решили поставить 11 гонщиков. В скором времени участникам чемпионата предстоит состязаться на трассах в Спа и Монце, где от болидов потребуется максимальная мощность. Об этом пишет Motorsport.com.

Учитывая требовательность грядущих треков, многие гонщики не отказались от модернизации. Многие по традиции меняют моторы именно на этом этапе соревнования.

Другие ДВС поставили на машины команд Mercedes, McLaren, AlphaTauri. Вместе с ними обновились Серхио Перес, Шарль Леклер, Николас Латифи и пару других водителей.

Регламентных штрафов за замены не предполагается, так как правила «Формулы-1» разрешают в произвольном порядке менять три комплектующих двигателя. Гонщики из команд Ferrari и Alfa Romeo, тем не менее, остались на «вторых» моторах.

Один из этапов мирового чемпионата по гонкам автомобилей в классе F1 в Японии был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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двигатели гран-при F1
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