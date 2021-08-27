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Акции Manchester United выросли на 9,55% после перехода Роналду из «Ювентуса»
Экономика
Акции Manchester United выросли на 9,55% после перехода Роналду из «Ювентуса»
flickr.com  /  @O.Taillon

Лондон, 27 августа. Ценные бумаги английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (Manchester United) выросли на 9,55% после того, как Криштиану Роналду официально стал игроком команды.

По состоянию на 19:04 котировки «МЮ» достигают 18,93 доллара за бумагу, что на 9,55% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. Перед этим в Twitter «красных дьяволов» появилось сообщение о подписании контракта с Роналду. По предварительной информации, стоимость контракта с португальским нападающим составила 28 млн евро.

Криштиану Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 годы. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Футболист перешел в «Ювентус» в 2018 году. За это время он провел 133 игры и отличился 101 голом. За всю свою карьеру Роналду сыграл 912 официальных матчей, в которых забил 730 мячей.

Роналду мог перейти и в «Манчестер Сити». Однако, как стало известно, «горожане» отказались от переговоров с «Ювентусом» в последний момент.

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футбол роналду манчестер юнайтед рынок акций
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