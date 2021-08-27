Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 20:15
20:12
Весь мир
Пастор из Замбии не пережил собственные похороны
20:10
Общество
Президент России обратился к участникам международного фестиваля «Спасская башня»
20:07
Происшествия
Сошедший с рельсов трамвай в Казани врезался в грузовой автомобиль
20:06
Армия
Пентагон запретил европейских базам ВС США покупать российские энергоресурсы
20:06
Весь мир
Спасение из Кабула: как Россия и Украина вывозили людей из Афганистана
20:05
Весь мир
«Относительно спокойно»: спецкорреспондент ФАН рассказал о ситуации в Кабуле
20:02
Происшествия
С погибшей парой был ребенок: появились подробности ДТП в Нижегородской области
19:59
Весь мир
Президент ЦАР принял с визитом королевскую династию ДРК
19:56
Политика
Захарова обвинила Польшу в несоблюдении прав человека на границе с Белоруссией
19:56
Происшествия
Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле
Все новости

Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:59
Происшествия
Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Вашингтон, 27 августа. Советники сообщили президенту США Джо Байдену о вероятности нового теракта в Кабуле, передает Reuters.

Американские власти полагают, что взрыв на территории аэропорта афганской столицы совершил террорист-смертник, а его сообщники открыли огонь.

Несколько взрывов произошло у воздушной гавани Кабула 26 августа. На данный момент известно о 170 погибших, более тысячи человек получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Боевики заявили, что выступают против «Исламского эмирата Афганистан» и намерены совершать новые атаки.

Активизация ИГ может быть связана с приостановкой контртеррористической операции «Аль-Карама», считает политолог Дмитрий Захаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле
кабул теракт байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru