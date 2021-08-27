Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле

Вашингтон, 27 августа. Советники сообщили президенту США Джо Байдену о вероятности нового теракта в Кабуле, передает Reuters.

Американские власти полагают, что взрыв на территории аэропорта афганской столицы совершил террорист-смертник, а его сообщники открыли огонь.

Несколько взрывов произошло у воздушной гавани Кабула 26 августа. На данный момент известно о 170 погибших, более тысячи человек получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Боевики заявили, что выступают против «Исламского эмирата Афганистан» и намерены совершать новые атаки.

Активизация ИГ может быть связана с приостановкой контртеррористической операции «Аль-Карама», считает политолог Дмитрий Захаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.