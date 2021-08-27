«Относительно спокойно»: спецкорреспондент ФАН рассказал о ситуации в Кабуле

Обстановка в столице Афганистана, где накануне произошла серия взрывов, относительно стабилизировалась. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский, который находится в Кабуле.

26 августа в международном аэропорту имени Хамида Карзая в афганской столице прогремел мощный взрыв — впоследствии выяснилось, что его устроил террорист-смертник. В течение следующих часов появлялись сообщения и о других взрывах — как в районе воздушной гавани, так и в окрестностях Кабула.

Федеральное агентство новостей /

Жертвами теракта, по неподтвержденным данным, могли стать до 170 человек. Кроме того, Министерство здравоохранения Афганистана заявило о более чем 1 300 пострадавших. Ответственность за атаку на себя взяла местная ячейка «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

В пятницу ситуация в Кабуле стабилизировалась. По крайней мере, сообщает спецкорреспондент ФАН, на территории города почти не слышно взрывов.

«В целом на данный момент обстановка в Кабуле относительно спокойная, слышно гораздо меньше взрывов, чем вчера. Лично я слышал один. Скорее всего, этот очередная попытка американцев ликвидировать то, что осталось от их имущества. Также, в отличие от вчера, активность самолетов в воздухе резко сбавилась, и начиная где-то с часу дня практически не слышно взлетов. И сейчас, ближе к вечеру, вообще не слышно ни одного взлета», — отмечает спецкор.

Сейчас в Кабуле установлен повышенный режим безопасности, из-за чего журналистам запрещено покидать стены отелей и гостиниц, сообщает Романовский.

«К сожалению, нас, как и других российских корреспондентов, не выпускают из гостиниц, куда мы были заселены, поскольку соблюдается установленный вчера режим безопасности. Он будет действовать в течение двух дней. Надеемся, что завтра уже будет возможность выбраться в город, поскольку разрешение на съемки от нынешних властей у нас есть. Так что надеемся увидеть наконец, что же на самом деле происходит уже не из окна машины, поговорить с местным населением», — отметил он.

Подобные меры вполне объяснимы: на территории Кабула все еще сохраняется угроза новых атак.

«Ситуация, подобная вчерашней, может повториться и завтра, поэтому в любом случае ждем утра и того, что скажут местные власти», — резюмировал спецкорреспондент ФАН.

Ранее об обстановке в Кабуле в интервью СМИ рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, который прибыл в Афганистан, чтобы изучить ситуацию в республике изнутри, а также узнать отношение к ней у местных жителей. В беседе с RT ученый сообщал, что на протяжении всей ночи после взрывов в небе над афганской столицей активно работала авиация. Кроме того, в течение длительного времени в городе с перебоями работала связь.

1 Организация запрещена на территории РФ.