Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 20:15
20:12
Весь мир
Пастор из Замбии не пережил собственные похороны
20:10
Общество
Президент России обратился к участникам международного фестиваля «Спасская башня»
20:07
Происшествия
Сошедший с рельсов трамвай в Казани врезался в грузовой автомобиль
20:06
Армия
Пентагон запретил европейских базам ВС США покупать российские энергоресурсы
20:06
Весь мир
Спасение из Кабула: как Россия и Украина вывозили людей из Афганистана
20:05
Весь мир
«Относительно спокойно»: спецкорреспондент ФАН рассказал о ситуации в Кабуле
20:02
Происшествия
С погибшей парой был ребенок: появились подробности ДТП в Нижегородской области
19:59
Весь мир
Президент ЦАР принял с визитом королевскую династию ДРК
19:56
Политика
Захарова обвинила Польшу в несоблюдении прав человека на границе с Белоруссией
19:56
Происшествия
Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле
Все новости

Украинская журналистка считает вероятным перенос встречи Зеленского и Байдена из-за Афганистана
Политика
Украинская журналистка считает вероятным перенос встречи Зеленского и Байдена из-за Афганистана
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 27 августа. Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире передачи «Время покажет» предположила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон могут перенести.

Ведущий политического ток-шоу и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что в Киеве с нетерпением ждут встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Однако поездка в Белый дом может быть сорвана. Переговоры запланированы на 31 августа текущего года.

Соколовская считает, что встреча национальных лидеров все же состоится, но украинская сторона усердно добивается ее переноса из-за ситуации в Афганистане.

«Потому, что с Байденом Зеленскому надо разговаривать не об Афганистане, а президент США сейчас недоговороспособный по другим темам», — отметила она.

Президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавил, что Байден сейчас действительно находится в незавидном положении. Ведь в Афганистане погибли американские военные. Главе Белого дома пришлось взять на себя полную ответственность за случившееся. Это событие сильно ударило по его рейтингу, резюмировал он.

Стоит отметить, что накануне в Кабуле прогремела серия взрывов. Жертвами теракта в аэропорту стали 170 человек, говорится в заявлении минздрава страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинская журналистка считает вероятным перенос встречи Зеленского и Байдена из-за Афганистана
афганистан зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru