Украинская журналистка считает вероятным перенос встречи Зеленского и Байдена из-за Афганистана

Москва, 27 августа. Украинская журналистка Янина Соколовская в эфире передачи «Время покажет» предположила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон могут перенести.

Ведущий политического ток-шоу и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что в Киеве с нетерпением ждут встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Однако поездка в Белый дом может быть сорвана. Переговоры запланированы на 31 августа текущего года.

Соколовская считает, что встреча национальных лидеров все же состоится, но украинская сторона усердно добивается ее переноса из-за ситуации в Афганистане.

«Потому, что с Байденом Зеленскому надо разговаривать не об Афганистане, а президент США сейчас недоговороспособный по другим темам», — отметила она.

Президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавил, что Байден сейчас действительно находится в незавидном положении. Ведь в Афганистане погибли американские военные. Главе Белого дома пришлось взять на себя полную ответственность за случившееся. Это событие сильно ударило по его рейтингу, резюмировал он.

Стоит отметить, что накануне в Кабуле прогремела серия взрывов. Жертвами теракта в аэропорту стали 170 человек, говорится в заявлении минздрава страны.