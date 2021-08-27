«Слово против слова»: погубит или спасет футбол в России отмена лимита на легионеров

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошли очередные пятничные дебаты «Слово против слова», посвященные на этот раз развитию российского футбола. В студии встретились экс-игрок «ФК Зенит» диакон Юрий Роденков и спортивный журналист, публицист и писатель Константин Осипов.

Поводом для обмена мнениями послужило недавнее предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в футбольных клубах страны. Ограничение, к слову, действует у нас уже 16 лет, и все это время общественность не перестает спорить о его надобности.

Приведет ли отмена лимита к принципиально новому уровню футбола? Или такое решение не только не спасет его от деградации, но и перекроет кислород талантливым российским спортсменам? Найти ответы на эти вопросы в ходе дебатов попытались Константин Осипов и диакон Юрий Роденков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Последний выступает за сохранение лимита и убежден, что для способных игроков останутся большие возможности пробиться в национальную сборную.

«Это вопрос воспитания. И это спорт, там побеждают люди, крепкие духом. Если игрок не готов выдержать психологическую нагрузку на футбольном поле, то он не выдержит ее ни с лимитом, ни без лимита. А если игрок готов, то не имеет никакого значения. <…> Я считаю, что проблема в самом футболисте — если он сам психологически устойчив, готов бороться, биться, добиваться, ставить перед собой большую цель, то лимит ему не преграда», — считает диакон.

Его оппонент Константин Осипов более чем уверен, что последнее выступление нашей сборной на Евро-2020 полностью доказало бесполезность лимита на легионеров. Мастерство наших спортсменов необходимо повышать, тогда и национальная сборная будет укомплектована наилучшим образом.

«Пришел к руководству сборной Карпин, а он один из первых, как и я, много лет говорит, что лимит надо отменять. Хорошо, лимит отменили, где ему брать игроков для сборной? У всех этих мальчишек будет стимул прорваться в основу. А зачем нам нужен такой футболист, у которого нет стимула прорваться в основу «Зенита» и обойти, скажем, Азмуна и Малкова? Зачем мне нужен в сборной такой парень, у которого нет характера?» — говорит публицист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Осипова, приезд в страну иностранных звезд-легионеров станет стимулом к развитию молодых российских футболистов, а также подогреет интерес к спорту у мальчишек и девчонок, для которых тот является хорошим социальным лифтом.

«Игроки такого уровня, как Халк, конечно, прививают нашим футболистам желание играть в футбол и развиваться. Но проблема в том, что за последние пять-шесть лет таких звезд больше нет, никто не приезжает. Приезжают средние футболисты, а наши российские футболисты, которые играют рядом с ними, не хуже. <…> Уровень легионеров сильно упал. Если мы будем сегодня привозить уровня Халка, Витселя, Вагнера, то, конечно, я ни в коем случае не против. И тем более скажу, что я придерживаюсь позиции большинства российских клубов «10+15». Десять легионеров привозите, но хорошего уровня», — отстаивает свою позицию диакон Юрий Роденков.

Экс-футболист «Зенита» опасается, что в случае приезда зарубежных игроков большие деньги будут уходить за границу, ведь на зарплату легионеров нужно будет выделить немалый бюджет. Однако в притоке иностранцев можно увидеть и экономическую выгоду для России, считает журналист Константин Осипов.

«Понятно, что если мы берем чистую экономику, то сюда приезжает легионер. Я думаю, сегодня приезд Месси не войдет во французскую экономику, но с другой стороны, посмотрите, сколько уже людей оставляют денег во Франции в виде покупки футболок, сувениров. <…> Сегодня наш футбол болен не тем, есть лимит или нет, есть коррупция или нет. Мы не делаем качественный продукт», — заключает спортивный обозреватель.

Читателям ФАН предстоит решить, кто из спикеров был более убедительным. Для этого к статье прикреплен опрос с именами сегодняшних оппонентов. Голосование продлится до 3 сентября включительно, и в этот день будут подведены итоги очередного выпуска «Слово против слова».