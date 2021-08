Парламент Ливана обвинил судью по делу о взрыве в порту Бейрута в превышении полномочий

Бейрут, 27 августа. Ведущий следователь по делу о взрыве в порту Бейрута Тарек Битар подвергся критике со стороны ливанского парламента после того, как вызвал на допрос Хасана Диаба, занимавшего пост премьер-министра в день трагедии — 4 августа 2020 года.

Чиновник не явился на аналогичное мероприятие 26 августа, и теперь его обязали прибыть в здание суда Бейрута 20 сентября. При этом Битар приказал силам безопасности обеспечить прибытие Диаба за сутки до начала допроса.

Повестка в суд последовала за сообщением из администрации правительства, в котором говорилось, что «конституционные препятствия» не позволили исполняющему обязанности премьер-министра Хасану Диабу предстать перед судьей. По словам Битара, подобный аргумент не имеет юридической силы.

После этого секретарь ливанского парламента Ален Аун направил письмо прокурору, в котором обвинил Битара в превышении должностных полномочий.

Расследование катастрофы до сих пор не привело к обвинению и аресту кого-либо из должностных лиц. Во многом это связано с препятствиями, которые организуют подозреваемые политики. Так, например, в феврале текущего года от следствия был отстранен судья Фади Саван, который установил, что к катастрофе привела халатность президента Мишеля Ауна, премьера Диаба, экс-министра финансов Али Хасан Халила, бывших министров общественных работ Гази Зейтера и Юсефа Финианоса, а также экс-главы МВД Нухада Махнука, начальника службы общей безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима и ряда других должностных лиц и депутатов.

Ни один из них не явился по повестке в прокуратуру, ссылаясь либо на собственную неприкосновенность, либо на необходимость получения соответствующего распоряжения от премьер-министра или главы МВД. Когда же Саван попросил временного министра внутренних дел Мухаммада Фахми снять политический иммунитет с этих людей, Халил и Зейтер подали на него жалобу, в которой заявили, что судья действует избирательно и предвзято, ведь в результате взрыва был поврежден его дом. Из этого делался вывод, что главный следователь не является беспристрастной стороной.

В феврале 2021 года его сменил Тарек Битар. Он пришел к тем же выводам, что и предшественник, и также попросил у Фахми снять неприкосновенность с главных подозреваемых. Запрос оказался отклонен, и вскоре парламент одобрил передачу дела Верховному совету, который должен собираться только для ведения процессов об импичменте.

