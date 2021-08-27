Лукашенко пригрозил метлой женам белорусских хоккеистов и футболистов

Минск, 27 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в адрес жен хоккеистов и футболистов, представляющих страну на международных соревнованиях.

В ходе своего визита в Петриковский район глава государства обрушился с критикой на выступления сборных республики. В частности, он напомнил о проигрыше белорусской сборной, когда хоккеисты не смогли обыграть команду из Польши. Также ему не понравилось поведение супруг спортсменов, которые в момент игры находились на трибунах.

«У нас получилось так: эти там кривляются на футбольных-хоккейных площадках, а жены у них, красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем, и жен туда надо... Вот, на «Белкалий», метлу», — пригрозил Лукашенко.

По словам президента республики, нужно финансировать любую сферу деятельности исходя из того, приносит ли она ожидаемый и соответствующий результат.

Ранее Лукашенко призвал спортсменов республики проявлять результат. По его словам, в стране есть физическая культура, но отсутствует большой спорт.