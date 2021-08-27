Концертный директор Анжелики Агурбаш опровергла ФАН слухи о задержании певицы

Москва, 27 августа. Концертный директор певицы Анжелики Агурбаш опровергла информацию, по которой знаменитость якобы находится в отделении московской полиции.

Она заявила в комментарии ФАН, что муссируемая в Сети информация является лишь вымыслом. Директор звезды уточнила, что с певицей все в порядке.

«Я сразу связалась с ней, как услышала об этом. У нее все хорошо», — отметила представитель знаменитости.

В пресс-службе столичного главка МВД также не смогли подтвердить или опровергнуть информацию относительно задержания исполнительницы.

Ранее в Сети появилась новость, что Анжелику Агурбаш доставили в полицейское отделение в Москве. Знаменитость якобы находится на допросе из-за того, что ее объявили в розыск в Белоруссии. Против певицы действительно возбуждено уголовное дело в республике за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление главы государства Александра Лукашенко. Исполнительница призывала народ объединиться для того, чтобы выйти из кризисного положения и добиться честного референдума.

Генеральная прокуратура Белоруссии просила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш в июле 2021 года. Адвокат Владимир Жеребенков, однако, отказал в этом.