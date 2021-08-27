Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 20:14
20:12
Весь мир
Пастор из Замбии не пережил собственные похороны
20:10
Общество
Президент России обратился к участникам международного фестиваля «Спасская башня»
20:07
Происшествия
Сошедший с рельсов трамвай в Казани врезался в грузовой автомобиль
20:06
Армия
Пентагон запретил европейских базам ВС США покупать российские энергоресурсы
20:06
Весь мир
Спасение из Кабула: как Россия и Украина вывозили людей из Афганистана
20:05
Весь мир
«Относительно спокойно»: спецкорреспондент ФАН рассказал о ситуации в Кабуле
20:02
Происшествия
С погибшей парой был ребенок: появились подробности ДТП в Нижегородской области
19:59
Весь мир
Президент ЦАР принял с визитом королевскую династию ДРК
19:56
Политика
Захарова обвинила Польшу в несоблюдении прав человека на границе с Белоруссией
19:56
Происшествия
Советники Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле
Все новости

«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:36
Спорт
«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Екатеринбург, 27 августа. «Урал» не смог победить «Ростов» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Матч РПЛ, в котором «Урал» принимал «Ростов», состоялся на стадионе «Екатеринбург Арена» 27 августа. Счет в игре на 76-й минуте открыл форвард гостей Дмитрий Полоз. Вскоре Артем Максименко забил ответный мяч. Больше взятий ворот главным арбитром Артемом Любимовым зафиксировано не было.

Сыграв вничью, «Урал» набрал второе очко и остался на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе «Ростова» пять баллов. Команда Юрия Семина располагается на 14-й строчке. Ближайшие матчи чемпионата России команды из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону проведут в сентябре после паузы на игры национальных сборных.

Ранее «Зенит» добился минимальной победы над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ. Единственный мяч в игре забил иранский нападающий Сердар Азмун.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей
футбол урал ростов чемпионат россии рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru