«Урал» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей

Екатеринбург, 27 августа. «Урал» не смог победить «Ростов» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Матч РПЛ, в котором «Урал» принимал «Ростов», состоялся на стадионе «Екатеринбург Арена» 27 августа. Счет в игре на 76-й минуте открыл форвард гостей Дмитрий Полоз. Вскоре Артем Максименко забил ответный мяч. Больше взятий ворот главным арбитром Артемом Любимовым зафиксировано не было.

Сыграв вничью, «Урал» набрал второе очко и остался на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе «Ростова» пять баллов. Команда Юрия Семина располагается на 14-й строчке. Ближайшие матчи чемпионата России команды из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону проведут в сентябре после паузы на игры национальных сборных.

Ранее «Зенит» добился минимальной победы над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ. Единственный мяч в игре забил иранский нападающий Сердар Азмун.