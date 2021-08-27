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Инфекционист Тимаков рассказал, как соблюдать коронавирусный карантин в большой семье

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:35
Общество
Инфекционист Тимаков рассказал, как соблюдать коронавирусный карантин в большой семье
pexels.com

Москва, 27 августа. Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, как большой семье пережить изоляцию в период пандемии коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, родственника, который заболел COVID-19, следует отселить в другую квартиру или дом. В крайнем случае, больной должен жить в отдельной комнате, передает РБК.

«Если вся семья проживает в одной комнате с заболевшим, изоляцию соблюсти не получится», — объяснил врач.

Изоляция должна длиться не менее двух недель. При этом заболевший должен пользоваться отдельной посудой, бельем, полотенцами, а также он иметь индивидуальные средства гигиены. Чем меньше контактов будет между людьми, тем меньше возможность заражения.

Проведенный опрос ранее показал, что карантин пагубно влияет на психику и здоровье людей. Многие из опрошенных пожаловались на повышенную тревожность и растерянность.

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карантин семья изоляция коронавирус
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