Спасение из Кабула: как Россия и Украина вывозили людей из Афганистана

После того, как боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул, страны начали эвакуировать своих граждан из Афганистана. Но если другие государства делали это без особого шума и пыли, то Украина умудрилась в очередной раз вляпаться в скандал.

Все началось с того, что первый украинский борт, отправленный в Кабул, забрал всего 8 граждан Незалежной, остальные 72 — иностранцы. В это же время в Сети начали появляться видео, на которых украинские граждане в военной форме возмущаются тем, что их оставили на одной из американских баз, контроль над которой уже получили талибы. Сначала киевские власти отказывались признавать данный факт, а потом отчитались, что солдаты были вывезены на Украину.

Позже депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предложил президенту страны Владимиру Зеленскому направить в Афганистан «крупнейший в мире самолет» Ан-225 «Мрия» для эвакуации беженцев. Скорее всего, таким образом киевская сторона просто хотела заработать на беде афганцев. Почему заработать? Следующая история расставит все на свои места.

В аэропорту Кабула ежедневно приземляются десятки самолетов различных стран мира, чтобы вывезти из города своих граждан, дипломатические миссии, иностранных подрядчиков и так далее. Талибы заявили, что не будут занимать аэропорт до 31 августа, однако не все страны укладываются в этот срок.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что 17 августа произошел угон украинского самолета, который прибыл в Кабул, чтобы забрать граждан страны из Афганистана. Через несколько часов спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг эти слова. Он сообщил, что все самолеты, отправленные для эвакуации, «безопасно вернулись на Украину» и вывезли 256 человек.

Сразу украинские СМИ начали выдавать версии произошедшего — одна лучше другой. В результате все пришли к единому мнению, что украинский борт был выкуплен афганскими бизнесменами за большие деньги, чтобы улететь в Иран. Доказательств этой версии киевские журналисты так и не предоставили, но, наверное, это как раз тот случай, где они и не нужны. А украинские власти вообще отказались комментировать произошедшее. А молчание, как говорят в народе, — знак согласия.

Косвенное подтверждение «угона» пришло из Тегерана. Местные власти сообщили, что самолет вылетел из Афганистана и без происшествий добрался до Ирана, откуда после заправки вернулся в украинскую столицу.

Пока Киев пытался заработать, Министерство обороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Узбекистана и Украины. Если с государствами ОДКБ все понятно — союзники, то зачем Москва организовала эвакуацию украинцев? Все просто: это проявление братских чувств к родственному народу, даже несмотря на то, что киевские власти пытаются вбить клинья между Украиной и Россией. Примечательно, что нет новостей о том, что киевские власти хотя бы просто хотели помочь россиянам покинуть Кабул, не говоря уже о реальной эвакуации.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему Киев даже не предложил Москве вывезти россиян из Афганистана.

«Об Украине заботятся все, а вот заботится ли она еще о ком-то, кроме себя, — это уже большой вопрос. К сожалению, мы видим уже не в первый раз, когда на бортах российских самолетов вывозят украинцев не только из Афганистана, но и других стран, Китая, например. А вот о россиянах Украина даже и не задумывается, ей главное, чтобы люди только с ее паспортом могли покинуть Афганистан. Отмечу, что и то — не все, как оказалось. Мы здесь видим нежелание Украины даже формировать систему нормальных соседских отношений не только с Россией», — резюмировал Антон Бредихин.

Количество погибших в результате вчерашних взрывов у здания кабульского аэропорта выросло со 110 до 170 человек. По данным МИД РФ, среди погибших и пострадавших нет граждан России.

1 Организация запрещена на территории РФ.