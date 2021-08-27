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Посол Жирнов сообщил о формировании нового списка для эвакуации россиян из Афганистана

  /   Обновлено: 27 августа 2021 19:30
Политика
Посол Жирнов сообщил о формировании нового списка для эвакуации россиян из Афганистана
Global Look Press  /  Sra Taylor Crul/U. S. Air

Кабул, 27 августа. Российское посольство в Афганистане формирует новый список для эвакуации граждан из страны. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат рассказал о ходе эвакуации россиян из Афганистана. По его словам, в новый список уже записались более 170 человек. Такой комментарий посол дал в эфире телеканала «Звезда».

Жирнов 25 августа доложил об эвакуации более 360 афганцев. Граждане покинули страну на самолетах Минобороны РФ.

Российский посол также сообщил о хаосе в аэропорту Кабула. Десятки человек погибли на территории воздушной гавани в столице Афганистана с начала эвакуации.

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афганистан россияне посольство
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